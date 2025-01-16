Бред Пітт відреагував на обман француженки від його імені (фото)

Жінка втратила сотні тисяч доларів, повіривши "хворому актору". Справжній Пітт наголосив, що не веде соцмереж.

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Голлівудський актор Бред Пітт відреагував на історію обманутої жінки з використанням його імені та "фото". Про це пише E! News.

За допомогою ШІ чоловік прикидався Бредом Піттом, обманувши француженку, дизайнерку інтерʼєрів Анну, яка віддала 830 тисяч євро зловмиснику і заради нього пішла від свого чоловіка. Скандал уже дійшов до справжнього Бреда.

"Жахливо, що шахраї користуються тим, що фанати дуже прив’язані до знаменитостей, але це важливе нагадування про те, що не варто відповідати на неперевірені повідомлення в інтернеті, особливо від акторів, які не представлені в соціальних мережах", – відреагував голлівудський актор, у якого немає соцмереж.

"Бред Пітт" обманув француженку

Шахрай швидко завоював довіру жінки. Він писав поетичні повідомлення Анні, освідчувався в коханні та навіть зробив подарунок — дорогі прикраси та сумки. Проте для їх отримання та мала заплатити понад 5 000 євро, щоб посилка пройшла через митницю.

Пізне стало відомо, що "Бред" потребує термінового лікування. У нього нібито діагностували рак нирки, а його рахунки нібито заморожені через судовий процес з Анджеліною Джолі. Француженка перевела сотні тисяч євро. А шахрай надсилав фотографії з лікарняної палати, згенеровані ШІ.

Нагадаємо, чому Бред Пітт поспішав розлучитися з Анджеліною Джолі.

Також Фокус писав про остаточне розлучення Бреда Пітта та Анджеліни Джолі.