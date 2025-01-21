Елегантна Анджеліна Джолі вийшла у світ з 16-річним сином від Бреда Пітта (фото)

Зірка екрану та її син-підліток сходили за продуктами в Лос-Анджелесі. Для виходу Енджі обрала total-black образ.

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49-річну американську акторку Анджеліну Джолі помітили на прогулянці з рідним сином Ноксом, 16. Про це пише Daily Mail.

Зірка екрану та її спадкоємець-підліток вирушили за продуктами в Лос-Анджелесі. Джолі везла кілька пакунків з їжею до своєї машини на ринку Lazy Acres у районі Лос-Феліз.

Колишня дружина Бреда Пітта була одягнена в чорне пальто поверх чорної сукні з темними балетками та сумочкою. До образу вона додала сонцезахисні окуляри та зробила легкий макіяж.

Її довге меліроване волосся було зібрано назад у пучок.

Анджеліна Джолі із сином Ноксом

Зірку фільму "Турист" супроводжував її 16-річний син Нокс, який був у сірих шортах, білій футболці та кросівках.

Нокс — рідний син Анджеліни Джолі від Бреда Пітта. У нього також є сестра-близнючка Вівʼєн та старша сестра Шайло. Окрім трьох біологічних дітей, у колишнього зіркового подружжя також є троє всиновлених спадкоємців — Меддокс, Пакс та Захара. Усі вони більшість часу проводять з мамою та майже не бачаться з батьком.

Анджеліна Джолі з дітьми Фото: Getty Images

Джолі та Пітт офіційно розлучилися лише наприкінці 2024 року. В актора вже новий роман: він понад два роки зустрічається з дизайнеркою прикрас Інес де Рамон. Про особисте життя Енджі мало що відомо.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі прийшла на церемонію "Золотий глобус-2025" з донькою Захарою.

Також Фокус писав про реакцію Бреда Пітта на обман француженки від його імені.