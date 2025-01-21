Элегантная Анджелина Джоли вышла в свет с 16-летним сыном от Брэда Питта (фото)

Звезда экрана и ее сын-подросток сходили за продуктами в Лос-Анджелесе. Для выхода Энджи выбрала total-black образ.

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49-летнюю американскую актрису Анджелину Джоли заметили на прогулке с родным сыном Ноксом, 16. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда экрана и ее наследник-подросток отправились за продуктами в Лос-Анджелесе. Джоли везла несколько пакетов с едой к своей машине на рынке Lazy Acres в районе Лос-Фелиз.

Бывшая жена Брэда Питта была одета в черное пальто поверх черного платья с темными балетками и сумочкой. К образу она добавила солнцезащитные очки и сделала легкий макияж.

Ее длинные мелированные волосы были собраны назад в пучок.

Анджелина Джоли с сыном Ноксом

Звезду фильма "Турист" сопровождал ее 16-летний сын Нокс, который был в серых шортах, белой футболке и кроссовках.

Нокс — родной сын Анджелины Джоли от Брэда Питта. У него также есть сестра-близняшка Вивьен и старшая сестра Шайло. Кроме трех биологических детей, у бывших звездных супругов также есть трое усыновленных наследников — Мэддокс, Пакс и Захара. Все они большую часть времени проводят с мамой и почти не видятся с отцом.

Анджелина Джоли с детьми Фото: Getty Images

Джоли и Питт официально развелись только в конце 2024 года. У актера уже новый роман: он более двух лет встречается с дизайнером украшений Инес де Рамон. О личной жизни Энджи мало что известно.

Напомним, Анджелина Джоли пришла на церемонию "Золотой глобус-2025" с дочкой Захарой.

Также Фокус писал о реакции Брэда Питта на обман француженки от его имени.