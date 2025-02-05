Брэд Питт пытается помириться с Анджелиной Джоли: с какой целью

Пара поженилась в 2014 году и стала родителями шестерых детей. Только в конце 2024 они урегулировали развод, несмотря на фактический разрыв в 2016.

Related video

Голливудский актер Брэд Питт обратился к Анджелине Джоли с просьбой наладить отношения. Об этом пишет Radar Online.

После многих лет публичного скандального развода звезда фильма "Троя" хочет найти общий язык с бывшей женой, чтобы присутствовать в жизни их шестерых детей. Особенно Брэд начал беспокоиться из-за этого после того, как их 21-летний сын Пакс дважды за полгода попал в ДТП. Питт считает, что юноше необходим отец.

"Брэд хочет вернуть себя в жизнь их детей. И он отчаянно волнуется за Пакса. Он обратился к Анджелине, потому что чувствует, что ему (Паксу, — ред.) нужно устойчивое влияние в его жизни. Он волнуется, что в конце концов он разобьется в аварии, если продолжит так", — рассказал источник.

Брэд Питт с сыновьями Фото: Getty Images

В частности, голливудский актер обижен на Энджи, которая помешала его общению с детьми. Впрочем, Питт надеется, что еще не все потеряно, поэтому обратился к экс-супруге, чтобы актриса дала разрешение на общение с детьми.

"Он считает, что если бы ему была предоставлена совместная опека, ситуация была бы совсем другой... Это вызывает у него гнев и печаль. Реальность упущения многих моментов в жизни его детей — это бремя, от которого он не может избавиться", — рассказал инсайдер.

Брэд Питт и Анджелина Джоли Фото: Getty Images

Брэд Питт женился на Анджелине Джоли в августе 2014 года, но пара подала на развод спустя два года. У звезд есть шестеро детей — Мэддокс, 23, Пакс, 20, Захара, 19, Шайло, 18, и 16-летние близнецы Нокс и Вивьен. Голливудские актеры лишь в конце 2024 года окончательно урегулировали вопрос своего развода.

Напомним, как выглядит родной сын Брэда Питта Нокс.

Также Фокус писал о реакции Брэда Питта на обман француженки от его имени.