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Стиль жизни

Назван самый красивый человек мира по версии People (фото)

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Фото: People | Деми Мур

62-летняя американская актриса Деми Мур, звезда фильмов "Призрак" и "Субстанция", признана самой красивой женщиной мира. Таким титулом бывшую жену Брюса Уиллиса наградил журнал People.

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Кадрами с фотосессии для издания звезда поделилась в Instagram.

На снимках Деми Мур позировала с распущенными длинными волосами, в брючном костюме, элегантных платьях. Более того, на одном из фото к знаменитости присоединился ее домашний любимец Пилаф, который довольно часто "выходит в свет" с владелицей.

Бывшая жена Брюса Уиллиса призналась, что сейчас больше ценит то, что имеет, а не стремится к идеалу.

"Я больше ценю все то, через что мое тело пережило и куда привело меня сейчас. Это не значит, что я иногда не смотрю в зеркало и не думаю: "О Боже, я выгляжу старой" или "Моё лицо обвисает" — конечно, такое бывает. Но сегодня я понимаю, что это — просто часть моего пути. И главное: это больше не определяет мою ценность или то, кем я являюсь", — отметила актриса.

Деми Мур

В частности, звезда экрана больше не мучает себя диетами, а старается вести здоровый образ жизни.

"Я мучила себя. Безумные вещи, такие как езда на велосипеде от Малибу до Парамаунта. Я очень ценила то, как выгляжу. Но сегодня я вижу самую большую разницу в том, что мой подход теперь базируется на заботе о здоровье, долголетии и качестве жизни. Я стала более нежной к себе. Когда-то я была очень строга — мои отношения с телом были почти антагонистическими", — призналась Деми Мур.

Деми Мур

После нашумевшей роли в фильме "Субстанция", премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале 2024 года, Деми Мур получила первый в карьере "Золотой глобус", награду Гильдии актеров и могла получить "Оскар", однако в тот мартовский вечер статуэтку забрала главная актриса фильма "Анора" Майки Мэдисон.

Отметим, что в 2024 году звание самой красивой женщины мира получила актриса София Вергара. А в свое время Джулия Робертс пять раз украсила обложку тематического выпуска People.

Напомним, Деми Мур в ослепительном платье посетила церемонию BAFTA 2025 в лондонском Royal Festival Hall в феврале. Впрочем, награду в тот вечер получила Майки Мэдисон за фильм "Анора".

Также Фокус писал о том, что Деми Мур флиртовала с Шоном Пенном на 24-й ежегодной церемонии вручения наград AARP Movies for Grownups в Беверли-Хиллз в феврале.