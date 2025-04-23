Названо найкрасивішу людину світу за версією People (фото)

62-річна американська акторка Демі Мур, зірка фільмів "Привид" та "Субстанція", визнана найкрасивішою жінкою світу. Таким титулом колишню дружину Брюса Вілліса нагородив журнал People.

Related video

Кадрами з фотосесії для видання зірка поділилася в Instagram.

На знімках Демі Мур позувала з розпущеним довгим волоссям, у штанному костюмі, елегантних сукнях. Ба більше, на одному з фото до знаменитості приєднався її домашній улюбленець Пілаф, який доволі часто "виходить у світ" з власницею.

Колишня дружина Брюса Вілліса зізналася, що наразі більше цінує те, що має, а не прагне до ідеалу.

"Я більше ціную все те, через що моє тіло пережило і куди привело мене зараз. Це не означає, що я іноді не дивлюся в дзеркало і не думаю: "О Боже, я виглядаю старою" або "Моє обличчя обвисає" – звісно, таке буває. Але сьогодні я розумію, що це – просто частина мого шляху. І головне: це більше не визначає мою цінність або те, ким я є", – зазначила акторка.

Демі Мур

Зокрема, зірка екрану більше не мучить себе дієтами, а намагається вести здоровий спосіб життя.

"Я мучила себе. Божевільні речі, як-от їзда на велосипеді від Малібу до Парамаунта. Я дуже цінувала те, як виглядаю. Але сьогодні я бачу найбільшу різницю в тому, що мій підхід тепер базується на турботі про здоров’я, довголітті і якості життя. Я стала ніжнішою до себе. Колись я була дуже сувора – мої стосунки з тілом були майже антагоністичними", – зізналася Демі Мур.

Демі Мур

Після гучної ролі у фільмі "Субстанція", прем’єра якого відбулася на Каннському кінофестивалі 2024 року, Демі Мур отримала перший у кар’єрі "Золотий глобус", нагороду Гільдії акторів і могла отримати "Оскар", проте в той березневий вечір статуетку забрала головна акторка фільму "Анора" Майкі Медісон.

Зазначимо, що у 2024 році звання найкрасивішої жінки світу отримала акторка Софія Вергара. А свого часу Джулія Робертс пʼять разів прикрасила обкладинку тематичного випуску People.

Нагадаємо, Демі Мур у сліпучій сукні відвідала церемонію BAFTA 2025 у лондонському Royal Festival Hall у лютому. Втім, нагороду того вечора отримала Майкі Медісон за фільм "Анора".

Також Фокус писав про те, що Демі Мур фліртувала з Шоном Пенном на 24-й щорічній церемонії вручення нагород AARP Movies for Grownups у Беверлі-Гіллз у лютому.