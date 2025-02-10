Демі Мур фліртувала з Шоном Пенном на публіці, — ЗМІ (фото)

Як відомо, наразі режисер зустрічається з молдовською моделлю Валерією Ніков. Тим часом Демі Мур приписують роман з Ендрю Гарфілдом.

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Американська акторка Демі Мур фліртувала з колегою Шоном Пенном на 24-й щорічній церемонії вручення нагород AARP Movies for Grownups у Беверлі-Гіллз. Про це пише Daily Mail.

Колишнього чоловіка Мадонни помітили із зіркою фільму "Субстанція" біля входу в готель Four Seasons.

Вони, як пише видання, трималися за руки та посміхалися перед камерами на яскравому щорічному заході.

Демі Мур та Шон Пенн Фото: Getty Images

Мур дружить з колишньою дружиною Шона Пенна Мадонною, з якою режисер був одружений з 1985 по 1989 рік.

Також вони двоє знялися у фільмі 1989 року "Ми не ангели", де також був Роберт Де Ніро.

62-річна зірка фільму "Субстанція", яка нещодавно отримала перемогу в номінації "Найкраща акторка" під час церемонії вручення нагород Critics Choice Awards 2025, приєдналася до інших знаменитостей, таких як Джоді Фостер.

На заході Мур сяяла в чорній сукні, яка облягала її тіло та містила мерехтливі сріблясті деталі, розкидані по всьому вбранні.

Зірка екрану вибрала мінімальну кількість аксесуарів, щоб наряд був у центрі, і додала сліпучий срібний браслет на лівому зап’ясті та яскраві каблучки на кожній руці.

Демі Мур та Брюс Вілліс Фото: Getty Images

Зазначимо, що Демі Мур свого часу була одружена з Брюсом Віллісом, якому народила трьох доньок — Румер, Скаут та Таллулу. Після цього акторка стала дружиною Ештона Кутчера. Наразі їй приписують роман з Ендрю Гарфілдом.

Тим часом 64-річний Шон Пенн зустрічається з 30-річною молдовською моделлю Валерією Ніков.

Нагадаємо, Демі Мур розповіла про дружбу з Брюсом Віллісом.

Раніше Фокус писав про романтичні стосунки Шона Пенна з українкою Ольгою Коротяєвою.