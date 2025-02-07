"Завжди будемо сім'єю": Демі Мур розповіла про дружбу з Брюсом Віллісом (фото)
Брюс та Мур були одружені понад 10 років. Вони тричі стали батьками та зберігають хороші стосунки після розриву.
62-річна американська акторка Демі Мур розповіла про свого колишнього чоловіка Брюса Вілліса, який бореться з лобно-скроневою деменцією. Про це пише Variety.
Зірка "Субстанції" та 69-річний актор "Міцного горішка" були одружені з 1989 по 2000 рік і стали батьками доньок Румер, 36 років, Скаут, 33 роки, і Таллули, 31 рік.
"Ми завжди будемо сім'єю, тільки в іншій формі", — сказала Мур.
"Для мене ніколи не було питанням. Я з’являюся, тому що це те, що ти робиш для людей, яких любиш", – додала акторка.
У Вілліса також є доньки Мейбл, 12, і Евелін, 10, від другої дружини Емми Гемінг, 46.
Демі Мур відвідує Брюса щотижня і намагається підтримувати стосунки з Еммою та її дітьми.
"Сподіваюся, це підбадьорить інших, побачивши, що є інший спосіб робити речі", — сказала Мур про дружбу з Віллісом після розлучення.
Раніше під час інтерв'ю CNN перша дружина актора також розповіла про стан здоров'я зірки "Шостого відчуття".
"Враховуючи даність, наразі він у дуже стабільному стані", — сказала Мур.
Уже майже три роки зірка "П'ятого елемента" та "Міцного горішка" бореться з важким захворюванням. У березні 2022 року сім'я повідомила, що в Брюса діагностовано афазію, а в лютому 2023 року його дружина Емма розповіла, що в актора лобно-скронева деменція (ЛСД). Сім'я весь цей час підтримує актора і намагається проводити якомога більше часу разом.
Нагадаємо, Демі Мур привітала меншу доньку з днем народження.
Також Фокус писав про те, як важкохворий Брюс Вілліс виглядає зараз.