"Завжди будемо сім'єю": Демі Мур розповіла про дружбу з Брюсом Віллісом (фото)

Брюс та Мур були одружені понад 10 років. Вони тричі стали батьками та зберігають хороші стосунки після розриву.

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62-річна американська акторка Демі Мур розповіла про свого колишнього чоловіка Брюса Вілліса, який бореться з лобно-скроневою деменцією. Про це пише Variety.

Зірка "Субстанції" та 69-річний актор "Міцного горішка" були одружені з 1989 по 2000 рік і стали батьками доньок Румер, 36 років, Скаут, 33 роки, і Таллули, 31 рік.

"Ми завжди будемо сім'єю, тільки в іншій формі", — сказала Мур.

"Для мене ніколи не було питанням. Я з’являюся, тому що це те, що ти робиш для людей, яких любиш", – додала акторка.

Демі Мур та Брюс Вілліс Фото: Getty Images

У Вілліса також є доньки Мейбл, 12, і Евелін, 10, від другої дружини Емми Гемінг, 46.

Демі Мур відвідує Брюса щотижня і намагається підтримувати стосунки з Еммою та її дітьми.

"Сподіваюся, це підбадьорить інших, побачивши, що є інший спосіб робити речі", — сказала Мур про дружбу з Віллісом після розлучення.

Брюс Вілліс з родиною Фото: demimoore/instagram

Раніше під час інтерв'ю CNN перша дружина актора також розповіла про стан здоров'я зірки "Шостого відчуття".

"Враховуючи даність, наразі він у дуже стабільному стані", — сказала Мур.

Уже майже три роки зірка "П'ятого елемента" та "Міцного горішка" бореться з важким захворюванням. У березні 2022 року сім'я повідомила, що в Брюса діагностовано афазію, а в лютому 2023 року його дружина Емма розповіла, що в актора лобно-скронева деменція (ЛСД). Сім'я весь цей час підтримує актора і намагається проводити якомога більше часу разом.

Нагадаємо, Демі Мур привітала меншу доньку з днем народження.

Також Фокус писав про те, як важкохворий Брюс Вілліс виглядає зараз.