Демі Мур показала кадри з важкохворим Брюсом Віллісом (фото)

Мур та Вілліс були одружені понад 10 років. Вони тричі стали батьками та підтримують хороші стосунки після розриву.

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Американська акторка Демі Мур привітала їхню з Брюсом Віллісом меншу доньку Таллулу з днем народження. Сімейними кадрами номінована на "Оскар" зірка екрану поділилася в Instagram.

"Моїй крихітці сьогодні 31! З днем народження, моє миле чарівне янголятко! Люблю тебе до місяця!" — написала Демі.

На першому фото іменинниця позувала ще зовсім маленькою, на інших — уже дорослою. Зокрема, Таллула постала з мамою та хворим на деменцію татом Брюсом Віллісом. Демі, її колишній чоловік та їхня менша донька позували на фоні рожевої стіни, а в один момент зірка "Міцного горішка" поцілував спадкоємицю.

Також Таллула приміряла футболку із зображенням батька в молодості.

Таллула Вілліс

Уже понад два роки зірка "П'ятого елемента" та "Міцного горішка" бореться з невиліковним захворюванням. У березні 2022 року сім'я повідомила, що в Брюса Вілліса діагностовано афазію, а в лютому 2023 року його дружина Емма розповіла, що в актора лобно-скронева деменція (ЛСД). Сім'я весь цей час підтримує Брюса і намагається проводити якомога більше часу разом.

Демі Мур та Брюс Вілліс з донькою Таллулою Фото: Demi Moore/Instagram

Окрім Таллули, Демі Мур народила "міцному горішку" доньок Румер та Скаут. А зараз він одружений з Еммою Гемінг, з якою виховує доньок Евелін та Мейбл.

Нещодавно стало відомо про заручини Таллули та її бойфренда, музиканта Джастіна Ейсі. Майбутній зять Брюса Вілліса зробив пропозицію коханій на новорічні свята.

Також Фокус писав про те, як важкохворий Брюс Вілліс виглядає зараз.