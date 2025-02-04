Деми Мур показала кадры с тяжелобольным Брюсом Уиллисом (фото)

Мур и Уиллис были женаты более 10 лет. Они трижды стали родителями и поддерживают хорошие отношения после разрыва.

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Американская актриса Деми Мур поздравила их с Брюсом Уиллисом младшую дочь Таллулу с днем рождения. Семейными кадрами номинированная на "Оскар" звезда экрана поделилась в Instagram.

"Моей крошке сегодня 31! С днем рождения, мой милый очаровательный ангелочек! Люблю тебя до луны!" — написала Деми.

На первом фото именинница позировала еще совсем маленькой, на других — уже взрослой. В частности, Таллула предстала с мамой и больным деменцией папой Брюсом Уиллисом. Деми, ее бывший муж и их младшая дочь позировали на фоне розовой стены, а в один момент звезда "Крепкого орешка" поцеловал наследницу.

Также Таллула примерила футболку с изображением отца в молодости.

Таллула Уиллис

Уже более двух лет звезда "Пятого элемента" и "Крепкого орешка" борется с неизлечимым заболеванием. В марте 2022 года семья сообщила, что у Брюса Уиллиса диагностирована афазия, а в феврале 2023 года его жена Эмма рассказала, что у актера лобно-височная деменция (ЛСД). Семья все это время поддерживает Брюса и старается проводить как можно больше времени вместе.

Деми Мур и Брюс Уиллис с дочерью Таллулой Фото: Demi Moore/Instagram

Кроме Таллулы, Деми Мур родила "крепкому орешку" дочерей Румер и Скаут. А сейчас он женат на Эмме Хеминг, с которой воспитывает дочерей Эвелин и Мейбл.

Недавно стало известно о помолвке Таллулы и ее бойфренда, музыканта Джастина Эйси. Будущий зять Брюса Уиллиса сделал предложение возлюбленной на новогодние праздники.

Также Фокус писал о том, как тяжелобольной Брюс Уиллис выглядит сейчас.