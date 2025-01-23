Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Тяжелобольного Брюса Уиллиса заметили во время редкого появления (фото)

Брюс Уиллис, Брюс Уиллис деменция, Брюс Уиллис болезнь, крепкий орешек, деми мур, Эмма Хеминг-Уиллис
Фото: Getty Images | Брюс Уиллис

Последние годы легенда Голливуда отошел от карьеры и лечится после диагностирования афазии и деменции. Брюса поддерживают его родные.

Related video

69-летнего американского актера Брюса Уиллиса заметили во время редкого появления на фоне его борьбы с деменцией. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма "Крепкий орешек" сопровождал своего водителя, когда он отправился в Студио-Сити, через несколько дней после того, как поблагодарил пожарных за их усилия в борьбе с лесными пожарами в Лос-Анджелесе.

Брюс, который борется с лобно-височной деменцией и афазией, расстройством общения, занял пассажирское кресло, когда ехал по району Сан-Фернандо-Вэлли.

Брюс Уиллис

Уже более двух лет звезда "Пятого элемента" и "Крепкого орешка" борется с неизлечимым заболеванием. В марте 2022 года семья сообщила, что у Брюса диагностирована афазия, а в феврале 2023 года жена актера Эмма Хеминг-Уиллис рассказала, что у него лобно-височная деменция (ЛСД). Семья все это время поддерживает актера и старается проводить как можно больше времени вместе.

К Эмме, Брюсу и двум их детям, Мейбл и Эвелин, часто присоединяется бывшая жена актера Деми Мур и трое дочерей от их союза — Таллула, Румер и Скаут. У Брюса Уиллиса уже даже родилась внучка Луэтта, а ее мама Румер недавно разошлась со своим бойфрендом.

Брюс Уиллис деми мур Fullscreen
Брюс Уиллис с семьей
Фото: demimoore/instagram

Напомним, Деми Мур показала их с Брюсом Уиллисом внучку.

Также Фокус писал о помолвке дочери Брюса Уиллиса.