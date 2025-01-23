Тяжелобольного Брюса Уиллиса заметили во время редкого появления (фото)

Последние годы легенда Голливуда отошел от карьеры и лечится после диагностирования афазии и деменции. Брюса поддерживают его родные.

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69-летнего американского актера Брюса Уиллиса заметили во время редкого появления на фоне его борьбы с деменцией. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма "Крепкий орешек" сопровождал своего водителя, когда он отправился в Студио-Сити, через несколько дней после того, как поблагодарил пожарных за их усилия в борьбе с лесными пожарами в Лос-Анджелесе.

Брюс, который борется с лобно-височной деменцией и афазией, расстройством общения, занял пассажирское кресло, когда ехал по району Сан-Фернандо-Вэлли.

Брюс Уиллис

Уже более двух лет звезда "Пятого элемента" и "Крепкого орешка" борется с неизлечимым заболеванием. В марте 2022 года семья сообщила, что у Брюса диагностирована афазия, а в феврале 2023 года жена актера Эмма Хеминг-Уиллис рассказала, что у него лобно-височная деменция (ЛСД). Семья все это время поддерживает актера и старается проводить как можно больше времени вместе.

К Эмме, Брюсу и двум их детям, Мейбл и Эвелин, часто присоединяется бывшая жена актера Деми Мур и трое дочерей от их союза — Таллула, Румер и Скаут. У Брюса Уиллиса уже даже родилась внучка Луэтта, а ее мама Румер недавно разошлась со своим бойфрендом.

Брюс Уиллис с семьей Фото: demimoore/instagram

Напомним, Деми Мур показала их с Брюсом Уиллисом внучку.

Также Фокус писал о помолвке дочери Брюса Уиллиса.