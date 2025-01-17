Тяжелобольной Брюс Уиллис поблагодарил спасателей, которые тушат пожары в Лос-Анджелесе (видео)

Поклонники актера были растроганы тем, как он повел себя по отношению к спасателям.

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69-летний голливудский актер Брюс Уиллис, который последние годы страдает деменцией, поблагодарил спасателей, противостоящих с продолжающимся пожарам в Лос-Анджелесе. Соответствующее видео на своей странице в Instagram разместила его жена Эмма Хеминг.

На черно-белых кадрах видно, как Брюс общается с полицейскими Лос-Анджелеса. Он пожимает им руки, а затем позирует с ними для фото, одетый в бейсболку, куртку и джинсы.

"Заметив спасателя, Брюс не упускал возможности выразить свою признательность сердечным рукопожатием и "спасибо за вашу службу". Вчерашний день не стал исключением", – подписала пост Эмма.

На публикацию отреагировала 30-летняя дочь Уиллиса, Таллула.

"Это наполняет мое сердце такой радостью", – прокомментировала она.

Другие пользователи также оставили много хороших слов в его адрес.

"Удивительно, какие вещи могут активировать наш мозг. Спасибо, Брюс, за то, что ты узнал и поблагодарил наших первых спасателей", "Самый лучший в мире человек!!! Очень приятно видеть его с улыбкой!", "О, Бруно! Так приятно видеть тебя на улице, и, конечно, хочется поблагодарить замечательных спасателей. Это вызвало у меня слезы на глазах. Оставайся сильным, Jersey Boy, мы тебя безумно любим", "Так приятно его видеть!!! Он выглядит великолепно. Большое спасибо за то, что поделились этим видео с Брюсом… для всех его поклонников. Мне было так приятно видеть его улыбку. Спасибо, Эмма!", – пишут фанаты.

Недавно Деми Мур, которая была замужем за Брюсом с 1987 по 2000 год, поделилась эмоциональными новостями о его здоровье. Она подтвердила, что звезда "Крепкого орешка" находится "в очень стабильном положении в данный момент".

"Я уже делилась этим раньше, но я действительно говорю это искренне. Для любого, кто имеет дело с этим, так важно действительно встретить их там, где они находятся, и откуда исходит такая любовь и радость", — добавила она.

Семья Уиллиса впервые сообщила о его диагнозе "лобно-височная деменция" в феврале 2023 года после того, как он ушел из актерства из-за афазии, расстройства мозга, которое влияет на понимание речи и языка. С тех пор он находится в окружении родных, которые окружили его любовью и вниманием.

В прошлом месяце Эмма рассказала об их пути, подчеркнув, что она не "скрывает" своих дочерей от реальности состояния Брюса.

Дочери Брюса Уиллиса знают о его болезни

"Я никогда не пыталась ничего приукрашивать для них. Они выросли, и Брюс с годами становился все хуже. Я не пытаюсь оградить их от этого. То, чему я научилась у нашего терапевта, заключается в том, что если дети задают вопросы, они готовы узнать ответ. Если бы мы могли видеть, что Брюс борется, я бы обсудила это с детьми, чтобы они могли понять, но эта болезнь хроническая, прогрессирующая и неизлечимая", – объяснила она.

По ее словам, дочери обходят тему смерти, но знают, что их папе не станет лучше.

Ранее Фокус писал, что жена больного Брюса Уиллиса показала архивный снимок с актером.