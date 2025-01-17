Тяжкохворий Брюс Вілліс подякував рятувальникам, які гасять пожежі в Лос-Анджелесі (відео)

Шанувальники актора були зворушені тим, як він повівся стосовно рятувальників.

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69-річний голлівудський актор Брюс Вілліс, який останніми роками страждає на деменцію, подякував рятувальникам, які протистоять пожежам, що тривають у Лос-Анджелесі. Відповідне відео на своїй сторінці в Instagram розмістила його дружина Емма Гемінг.

На чорно-білих кадрах видно, як Брюс спілкується з поліцейськими Лос-Анджелеса. Він потискає їм руки, а потім позує з ними для фото, вдягнений у бейсболку, куртку і джинси.

"Помітивши рятувальника, Брюс не втрачав можливості висловити свою вдячність сердечним рукостисканням і "спасибі за вашу службу". Вчорашній день не став винятком", — підписала пост Емма.

На публікацію відреагувала 30-річна дочка Вілліса, Таллула.

"Це наповнює моє серце такою радістю", — прокоментувала вона.

Інші користувачі також залишили багато хороших слів на його адресу.

"Дивно, які речі можуть активувати наш мозок. Спасибі, Брюсе, за те, що ти дізнався і подякував нашим першим рятувальникам", "Найкраща у світі людина!!! Дуже приємно бачити його з посмішкою!", "О, Бруно! Так приємно бачити тебе на вулиці, і, звичайно, хочеться подякувати чудовим рятувальникам. Це викликало в мене сльози на очах. Залишайся сильним, Jersey Boy, ми тебе шалено любимо", "Так приємно його бачити!!! Він має чудовий вигляд. Велике спасибі за те, що поділилися цим відео з Брюсом... для всіх його шанувальників. Мені було так приємно бачити його посмішку. Спасибі, Емма!", — пишуть фанати.

Нещодавно Демі Мур, яка була одружена з Брюсом з 1987 по 2000 рік, поділилася емоційними новинами про його здоров'я. Вона підтвердила, що зірка "Міцного горішка" перебуває "в дуже стабільному становищі наразі".

"Я вже ділилася цим раніше, але я дійсно кажу це щиро. Для будь-кого, хто має справу з цим, так важливо справді зустріти їх там, де вони перебувають, і звідки виходить така любов і радість", — додала вона.

Сім'я Вілліса вперше повідомила про його діагноз "лобно-скронева деменція" в лютому 2023 року після того, як він пішов з акторства через афазію, розлади мозку, що впливають на розуміння мови та мови. Відтоді він перебуває в оточенні рідних, які оточили його любов'ю та увагою.

Минулого місяця Емма розповіла про їхній шлях, підкресливши, що вона не "приховує" своїх дочок від реальності стану Брюса.

Дочки Брюса Вілліса знають про його хворобу

"Я ніколи не намагалася нічого прикрашати для них. Вони виросли, і Брюс із роками ставав дедалі гіршим. Я не намагаюся захистити їх від цього. Те, чого я навчилася у нашого терапевта, полягає в тому, що якщо діти ставлять запитання, вони готові дізнатися відповідь. Якби ми могли бачити, що Брюс бореться, я б обговорила це з дітьми, щоб вони могли зрозуміти, але ця хвороба хронічна, прогресуюча та невиліковна", — пояснила вона.

За її словами, доньки обходять тему смерті, але знають, що їхньому татові не стане краще.

Раніше Фокус писав, що дружина хворого Брюса Вілліса показала архівний знімок з актором.