Важкохворого Брюса Вілліса помітили під час рідкісної появи (фото)
Останні роки легенда Голлівуду відійшов від карʼєри та лікується після діагностування афазії та деменції. Брюса підтримують його рідні.
69-річного американського актора Брюса Вілліса помітили під час рідкісної появи на фоні його боротьби з деменцією. Про це пише Daily Mail.
Зірка фільму "Міцний горішок" супроводжував свого водія, коли він вирушив у Студіо-Сіті, через кілька днів після того, як подякував пожежникам за їхні зусилля в боротьбі з лісовими пожежами в Лос-Анджелесі.
Брюс, який бореться з лобно-скроневою деменцією та афазією, розладом спілкування, зайняв пасажирське крісло, коли їхав районом Сан-Фернандо-Веллі.
Уже понад два роки зірка "П'ятого елемента" та "Міцного горішка" бореться з невиліковним захворюванням. У березні 2022 року сім'я повідомила, що в Брюса діагностовано афазію, а в лютому 2023 року дружина актора Емма Гемінг-Вілліс розповіла, що в нього лобно-скронева деменція (ЛСД). Сім'я весь цей час підтримує актора і намагається проводити якомога більше часу разом.
До Емми, Брюса та двох їхніх дітей, Мейбл та Евелін, часто приєднується колишня дружина актора Демі Мур та троє доньок від їхнього союзу — Таллула, Румер та Скаут. У Брюса Вілліса вже навіть народилася внучка Луетта, а її мама Румер нещодавно розійшлася зі своїм бойфрендом.
Нагадаємо, Демі Мур показала їхню з Брюсом Віллісом онуку.
Також Фокус писав про заручини доньки Брюса Вілліса.