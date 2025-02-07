"Всегда будем семьей": Деми Мур рассказала о дружбе с Брюсом Уиллисом (фото)

Брюс и Мур были женаты более 10 лет. Они трижды стали родителями и сохраняют хорошие отношения после разрыва.

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62-летняя американская актриса Деми Мур рассказала о своем бывшем муже Брюсе Уиллисе, который борется с лобно-височной деменцией. Об этом пишет Variety.

Звезда "Субстанции" и 69-летний актер "Крепкого орешка" были женаты с 1989 по 2000 год и стали родителями дочерей Румер, 36 лет, Скаут, 33 года, и Таллулы, 31 год.

"Мы всегда будем семьей, только в другой форме", — сказала Мур.

"Для меня никогда не было вопросом. Я появляюсь, потому что это то, что ты делаешь для людей, которых любишь", — добавила актриса.

Деми Мур и Брюс Уиллис Фото: Getty Images

У Уиллиса также есть дочери Мейбл, 12, и Эвелин, 10, от второй жены Эммы Хеминг, 46.

Деми Мур навещает Брюса каждую неделю и пытается поддерживать отношения с Эммой и ее детьми.

"Надеюсь, это ободрит других, увидев, что есть другой способ делать вещи", — сказала Мур о дружбе с Уиллисом после развода.

Брюс Уиллис с семьей Фото: demimoore/instagram

Ранее во время интервью CNN первая жена актера также рассказала о состоянии здоровья звезды "Шестого чувства".

"Учитывая данность, сейчас он в очень стабильном состоянии", — сказала Мур.

Уже почти три года звезда "Пятого элемента" и "Крепкого орешка" борется с тяжелым заболеванием. В марте 2022 года семья сообщила, что у Брюса диагностирована афазия, а в феврале 2023 года его жена Эмма рассказала, что у актера лобно-височная деменция (ЛСД). Семья все это время поддерживает актера и старается проводить как можно больше времени вместе.

Напомним, Деми Мур поздравила младшую дочь с днем рождения.

Также Фокус писал о том, как тяжелобольной Брюс Уиллис выглядит сейчас.