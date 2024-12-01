64-річний Шон Пенн дебютував на публіці з 30-річною коханою (фото)
Пара викликала чутки про роман на початку осені 2024. Валерія Ніков родом з Молдови.
64-річний американський актор та режисер Шон Пенн дебютував на червоній доріжці з 30-річною молдовською моделлю Валерією Ніков. Про це пише Page Six.
Пара зʼявилася на Міжнародному кінофестивалі в Марракеші, Марокко. Це перша офіційна поява Шонна з його новою коханою на публіці.
Колишній чоловік Мадонни зʼявився в класичному чорному костюмі, білій сорочці та краватці, а 30-річна Валерія Ніков була в чорній сукні без бретелей із драпіруванням спереду та шлейфом. Вона зібрала своє темне волосся в пучок та зробила вечірній макіяж.
На кінофестивалі Шона нагородили за успішну кар'єру актора та режисера.
Роман режисера з моделлю родом з Молдови зав’язався через два роки після його розлучення з Лейлою Джордж. Вони були одружені лише рік.
Згодом Шон Пенн закрутив роман з українкою Ольгою Коротяєвою, з якою навіть відвідував захід у Києві. Втім, за кілька місяців його помічали в компанії акторки Наталі Келлі, а ще через певний час — з Ніков.
Лауреат "Оскара" та його набагато молодша дівчина викликали чутки про роман на початку вересня 2024, коли їх помітили на побаченні.
Нагадаємо, Шону Пенну приписували роман з акторкою Наталі Келлі.
Також Фокус писав про романтичні стосунки Шона Пенна з українкою Ольгою Коротяєвою.