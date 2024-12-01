64-річний Шон Пенн дебютував на публіці з 30-річною коханою (фото)

Пара викликала чутки про роман на початку осені 2024. Валерія Ніков родом з Молдови.

64-річний американський актор та режисер Шон Пенн дебютував на червоній доріжці з 30-річною молдовською моделлю Валерією Ніков. Про це пише Page Six.

Пара зʼявилася на Міжнародному кінофестивалі в Марракеші, Марокко. Це перша офіційна поява Шонна з його новою коханою на публіці.

Колишній чоловік Мадонни зʼявився в класичному чорному костюмі, білій сорочці та краватці, а 30-річна Валерія Ніков була в чорній сукні без бретелей із драпіруванням спереду та шлейфом. Вона зібрала своє темне волосся в пучок та зробила вечірній макіяж.

На кінофестивалі Шона нагородили за успішну кар'єру актора та режисера.

Шон Пенн та Валерія Ніков Фото: Getty Images

Роман режисера з моделлю родом з Молдови зав’язався через два роки після його розлучення з Лейлою Джордж. Вони були одружені лише рік.

Згодом Шон Пенн закрутив роман з українкою Ольгою Коротяєвою, з якою навіть відвідував захід у Києві. Втім, за кілька місяців його помічали в компанії акторки Наталі Келлі, а ще через певний час — з Ніков.

Лауреат "Оскара" та його набагато молодша дівчина викликали чутки про роман на початку вересня 2024, коли їх помітили на побаченні.

Шон Пенн та Валерія Ніков Фото: Getty Images

Нагадаємо, Шону Пенну приписували роман з акторкою Наталі Келлі.

Також Фокус писав про романтичні стосунки Шона Пенна з українкою Ольгою Коротяєвою.