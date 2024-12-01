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Стиль життя

64-річний Шон Пенн дебютував на публіці з 30-річною коханою (фото)

Шон Пенн та Валерія Ніков, дівчина шона пенна, кінофестиваль у марокко, чоловік мадонни, марракеш
Фото: Getty Images | Шон Пенн та Валерія Ніков

Пара викликала чутки про роман на початку осені 2024. Валерія Ніков родом з Молдови.

64-річний американський актор та режисер Шон Пенн дебютував на червоній доріжці з 30-річною молдовською моделлю Валерією Ніков. Про це пише Page Six.

Пара зʼявилася на Міжнародному кінофестивалі в Марракеші, Марокко. Це перша офіційна поява Шонна з його новою коханою на публіці.

Колишній чоловік Мадонни зʼявився в класичному чорному костюмі, білій сорочці та краватці, а 30-річна Валерія Ніков була в чорній сукні без бретелей із драпіруванням спереду та шлейфом. Вона зібрала своє темне волосся в пучок та зробила вечірній макіяж.

На кінофестивалі Шона нагородили за успішну кар'єру актора та режисера.

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Шон Пенн та Валерія Ніков
Фото: Getty Images

Роман режисера з моделлю родом з Молдови зав’язався через два роки після його розлучення з Лейлою Джордж. Вони були одружені лише рік.

Згодом Шон Пенн закрутив роман з українкою Ольгою Коротяєвою, з якою навіть відвідував захід у Києві. Втім, за кілька місяців його помічали в компанії акторки Наталі Келлі, а ще через певний час — з Ніков.

Лауреат "Оскара" та його набагато молодша дівчина викликали чутки про роман на початку вересня 2024, коли їх помітили на побаченні.

Шон Пенн та Валерія Ніков Fullscreen
Шон Пенн та Валерія Ніков
Фото: Getty Images

Нагадаємо, Шону Пенну приписували роман з акторкою Наталі Келлі.

Також Фокус писав про романтичні стосунки Шона Пенна з українкою Ольгою Коротяєвою.