Шон Пенн приїхав на Саміт Зеленської зі своєю коханою-українкою

Уперше пару помітили разом у травні цього року, хоча досі невідомо, коли в голлівудського актора й українки почався роман.

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63-річний американський актор і режисер Шон Пенн та його кохана, 43-річна українська акторка Ольга Коротяєва, стали гостями Саміту перших леді та джентльменів, ініційований першою леді України Оленою Зеленською, повідомляє Фокус.

Захід відбувся в середу, 6 вересня, у Києві. На фотографіях з міжнародного Саміту, опублікованих Офісом Президента, Пенн сидів поруч із коханою і вони трималися за руки.

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Зірка фільму "Гра" для публічного виходу обрав класичний чорний костюм, білу сорочку і краватку. До лацкана його піджака була прикріплена символічна брошка у вигляді України.

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Його супутниця віддала перевагу чорному монохромному образу, одягнувши кофту з довгим рукавом і спідницю. Перед початком події Ольга позувала також у чорних сонцезахисних окулярах, а яскравим акцентом в її образі став червоний манікюр.

Крім того, Шон Пенн був одним зі спікерів на Саміті перших леді та джентельменів. Він наголосив, що Україна має перемогти у війні з Російською Федерацією і стати процвітаючою країною.

Раніше Фокус писав, що Шон Пенн представив трейлер фільму про Україну.