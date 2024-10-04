У 64-річного Шона Пенна роман з 30-річною моделлю (фото)

Свого часу актор був одружений з Мадонною. А у 2023 році він навіть зустрічався з українкою.

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64-річного американського актора та режисера Шона Пенна помітили на побаченні з його 30-річною дівчиною. Про це пише Page Six.

Оскароносний Шон Пенн і його дівчина-модель Валерія Ніков повернулися в США після романтичної подорожі до Іспанії. Пара була помічена на прогулянці міжнародним аеропортом Лос-Анджелеса.

Колишній чоловік Мадонни обрав для виходу темно-синій піджак на ґудзиках і вільні штани карго.

У свою чергу Валерія, яка родом з Молдови, була в чорно-білому ансамблі. Ніков одягла безрукавку з чорним кардиганом, зав’язаним на плечах, і широкі штани, заправлені в ковбойські чоботи.

Шон Пенн та Валерія Ніков

Роман Пенна з моделлю зав’язався через два роки після його розлучення з 32-річною Лейлою Джордж. Пара розлучилася лише через рік шлюбу.

"Є жінка, в яку я так закоханий, Лейла Джордж, яку я зараз бачу лише щодня, тому що я на біса зіпсував шлюб", — сказав він Hollywood Authentic у квітні 2022 року, за тиждень до завершення їхнього розриву.

"Технічно ми були одружені один рік, але протягом п’яти років я був дуже недбалим хлопцем", — додав він.

Нагадаємо, Шону Пенну приписували роман з акторкою Наталі Келлі.

Також Фокус писав про стосунки Шона Пенна з українкою Ольгою Коротяєвою.