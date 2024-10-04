У 64-летнего Шона Пенна роман с 30-летней моделью (фото)

В свое время актер был женат на Мадонне. А в 2023 году он даже встречался с украинкой.

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64-летнего американского актера и режиссера Шона Пенна заметили на свидании с его 30-летней девушкой. Об этом пишет Page Six.

Оскароносный Шон Пенн и его девушка-модель Валерия Ников вернулись в США после романтического путешествия в Испанию. Пара была замечена на прогулке по международному аэропорту Лос-Анджелеса.

Бывший муж Мадонны выбрал для выхода темно-синий пиджак на пуговицах и свободные брюки карго.

В свою очередь Валерия, которая родом из Молдовы, была в черно-белом ансамбле. Ников надела безрукавку с черным кардиганом, завязанным на плечах, и широкие брюки, заправленные в ковбойские сапоги.

Шон Пенн и Валерия Ников

Роман Пенна с моделью завязался через два года после его развода с 32-летней Лейлой Джордж. Пара развелась лишь спустя год брака.

"Есть женщина, в которую я так влюблен, Лейла Джордж, которую я сейчас вижу только каждый день, потому что я к черту испортил брак", — сказал он Hollywood Authentic в апреле 2022 года, за неделю до завершения их разрыва.

"Технически мы были женаты один год, но в течение пяти лет я был очень небрежным парнем", — добавил он.

Напомним, Шону Пенну приписывали роман с актрисой Натали Келли.

Также Фокус писал об отношениях Шона Пенна с украинкой Ольгой Коротяевой.