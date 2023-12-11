Шон Пенн спровоцировал слухи о новом романе (фото)

Ранее режиссер встречался с украинкой Ольгой Коротяевой, однако, судя по всему, их отношения завершены.

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63-летнего американского актера Шона Пенна заметили на свидании с актрисой Натали Келли, 39. Об этом пишет TMZ.

Пара прогулялась по пляжу в Майами, держась за руки. Актерский дуэт заметили во время прогулки по побережью, а также видели за ланчем ранее в тот же день.

Режиссер был в шортах оттенка хаки и такой же футболке. Тем временем актриса перуанского происхождения примерила светлую рубашку.

Знаменитости улыбались, хотя точно неизвестно, есть ли у них отношения и когда они начались.

Натали Келли наиболее известна по роли Нилы в фильме "Тройной форсаж: Токийский дрифт".

Натали Келли

Отметим, что Шон Пенн был трижды женат. Впервые режиссер, который активно поддерживает Украину, заключил брак с Мадонной в 1985. Союз звезд продлился четыре года. В 1996-м Пенн и актриса Робин Райт поженились, разведясь в 2010. В третий раз голливудский актер заключил официальный союз с актрисой Лейлой Джордж. Знаменитости разошлись в 2022 году.

Напомним, Шон Пенн рассказал о своем любимом украинском фильме.

Также Фокус писал о романе Шона Пенна с украинкой Ольгой Коротяевой. Пара даже вместе посещала мероприятие первой леди Елены Зеленской в Киеве.