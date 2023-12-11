Шон Пенн спровокував чутки про новий роман (фото)

Раніше режисер зустрічався з українкою Ольгою Коротяєвою, проте, судячи з усього, їхні стосунки завершені.

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63-річного американського актора Шона Пенна помітили на побаченні з акторкою Наталі Келлі, 39. Про це пише TMZ.

Пара прогулялася пляжем у Маямі, тримаючись за руки. Акторський дует помітили під час прогулянки узбережжям, а також бачили за ланчем раніше того ж дня.

Режисер був у шортах відтінку хакі та такій самій футболці. Тим часом акторка перуанського походження приміряла світлу сорочку.

Знаменитості посміхалися, хоча точно невідомо, чи є в них стосунки та коли вони почались.

Наталі Келлі найбільш відома за роллю Ніли у фільмі "Потрійний форсаж: Токійський дрифт".

Наталі Келлі

Зазначимо, що Шон Пенн був тричі одружений. Уперше режисер, який активно підтримує Україну, уклав шлюб з Мадонною у 1985. Союз зірок протривав чотири роки. У 1996-му Пенн та акторка Робін Райт одружилися, розлучившись у 2010. Втретє голівудський актор уклав офіційний союз з акторкою Лейлою Джордж. Знаменитості розійшлися у 2022.

Нагадаємо, Шон Пенн розповів про свій улюблений український фільм.

Також Фокус писав про роман Шона Пенна з українкою Ольгою Коротяєвою. Пара навіть разом відвідувала захід першої леді Олени Зеленської в Києві.