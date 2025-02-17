62-річна Демі Мур зʼявилася на BAFTA-2025 у сліпучій сукні (фото)

Зірка екрану не отримала перемогу в номінації за роль у фільмі "Субстанція". Вона сяяла на червоній доріжці "британського Оскару".

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62-річна американська акторка Демі Мур у сліпучій сукні прибула на церемонію BAFTA 2025 у лондонському Royal Festival Hall напередодні. Про це пише Daily Mail.

Колишня дружина Брюса Вілліса продемонструвала свою струнку фігуру в барвистому вбранні з вирізом на спині та паєтками.

Розпустивши свої довгі темні пасма, Демі Мур доповнила гламурну сукню парою срібних сережок, відповідним браслетом і тримала в руці клатч у тон основного вбрання.

Демі Мур Фото: Getty Images

Зірка екрану продемонструвала вечірній макіяж та взула туфлі на підборах, позуючи на всіяній зірками червоній доріжці "британського Оскару".

Демі, яка нещодавно отримала свою першу акторську нагороду на "Золотому глобусі" за роль у "Субстанції", була номінована на головну жіночу роль разом із Синтією Еріво з мюзиклу "Чародійка" і Сіршою Ронан з "Втечі". Втім, нагороду отримала Майкі Медісон за фільм "Анора".

Демі Мур Фото: Getty Images

Церемонія вручення нагород BAFTA 2025 відзначає найкращі фільми року та творчі таланти, які втілюють їх у життя.

Трилер "Конклав" мав рекорд із 12 номінацій у всіх категоріях (отримав 4), тоді як мюзикл "Емілія Перес" був номінований в 11 (отримав 2), а "Бруталіст" — 9 (отримав 4).

Нагадаємо, фільм про війну в Україні отримав нагороду BAFTA.

Також Фокус писав про тепле спілкування Демі Мур та Шона Пенна на публіці.