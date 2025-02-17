62-летняя Деми Мур появилась на BAFTA-2025 в ослепительном платье (фото)

Звезда экрана не получила победу в номинации за роль в фильме "Субстанция". Она блистала на красной дорожке "британского Оскара".

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62-летняя американская актриса Деми Мур в ослепительном платье прибыла на церемонию BAFTA 2025 в лондонском Royal Festival Hall накануне. Об этом пишет Daily Mail.

Бывшая жена Брюса Уиллиса продемонстрировала свою стройную фигуру в красочном наряде с вырезом на спине и пайетками.

Распустив свои длинные темные пряди, Деми Мур дополнила гламурное платье парой серебряных сережек, соответствующим браслетом и держала в руке клатч в тон основного наряда.

Деми Мур Фото: Getty Images

Звезда экрана продемонстрировала вечерний макияж и надела туфли на каблуках, позируя на усеянной звездами красной дорожке "британского Оскара".

Деми, которая недавно получила свою первую актерскую награду на "Золотом глобусе" за роль в "Субстанции", была номинирована на главную женскую роль вместе с Синтией Эриво из мюзикла "Чародейка" и Сиршей Ронан из "Побега". Впрочем, награду получила Майки Мэдисон за фильм "Анора".

Деми Мур Фото: Getty Images

Церемония вручения наград BAFTA 2025 отмечает лучшие фильмы года и творческие таланты, которые воплощают их в жизнь.

Триллер "Конклав" имел рекорд из 12 номинаций во всех категориях (получил 4), тогда как мюзикл "Эмилия Перес" был номинирован в 11 (получил 2), а "Бруталист" — 9 (получил 4).

Напомним, фильм о войне в Украине получил награду BAFTA.

Также Фокус писал о теплом общении Деми Мур и Шона Пенна на публике.