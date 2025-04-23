"Сильно обпалився": чому Бред Пітт не хоче одружуватися з Інес де Рамон (фото)

61-річний американський актор Бред Пітт не хоче одружуватися з 32-річною дизайнеркою ювелірних прикрас Інес де Рамон. Зірка фільму "Троя" сильно розчарований розлученням з Анджеліною Джолі.

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Про це пише Daily Mail.

"Бред повністю закоханий в Інес, але він не хоче одружуватися і мати дітей", — розповів інсайдер.

Джерело розкрило, що Пітт "сильно обпалився" розлученням з Анджеліною Джолі та історією з його дітьми, які не хотіли мати з актором нічого спільного.

"Йому 61 ​​рік, і він любить своє життя таким, яке воно є", — додав інсайдер.

Бред Пітт і Інес де Рамон зустрічаються два з половиною роки. Вони вперше з’явилися як пара на публіці в листопаді 2022 року на концерті Боно.

Попри це, продовжується запекла боротьба за опіку над шістьма дітьми Пітта та друга судова битва за право власності на французьку виноробню Chateau Miraval.

Тим не менш, де Рамон вразила друзів голлівудського актора, які все ще сподіваються, що пара одружиться.

Інес де Рамон та Бред Пітт Фото: Getty Images

"Він спілкувався з близькими йому людьми, включаючи Джорджа [Клуні], і всі погодилися з ним", — зазначило джерело.

Хоча Бред Пітт завершив своє розлучення з Анджеліною Джолі в грудні після 10 років судових баталій, боротьба за опіку та спільний бізнес усе ще триває.

Майже всі діти актора відчужуються від нього, відмовляючись від його прізвища та не бажаючи бачитися з актором. За словами інсайдера, він був "спустошений".

Бред Пітт та Анджеліна Джолі з дітьми Фото: Getty Images

"Бред сказав, що втомився від ролі Анджеліни в ролі жертви, коли він був тим, кого позбавили сім’ї, дітей", — розповів інсайдер, додавши, що актор хоче лише найкращого для синів та доньок.

Нагадаємо, Демі Мур визнана найкрасивішою жінкою світу 2025. Таким титулом колишню дружину Брюса Вілліса нагородив журнал People.

Раніше Фокус писав про те, що фільм 2019 року "Одного разу в Голлівуді" отримає продовження. Бред Пітт повернеться на екрани, проте режисером стрічки вже стане Девід Фінчер, а не Квентін Тарантіно.