Брат и Брэд. 5 главных мужчин в жизни Анджелины Джоли

Личная жизнь знаменитости по насыщенности событиями не уступает ее жизни социальной. Громкие романы Джоли и не менее резонансные расставания по праву занимают первые полосы таблоидов и становятся плодотворной почвой для слухов. Поклонники и поклонницы актрисы знают, что многолетние отношения, брак и развод знаменитости с Брэдом Питтом — далеко не единственная веха в ее личной жизни. В юбилейный день рождения Анджелины Джоли Фокус вспоминает самых значимых ее мужчин.

Джеймс Хейвен Войт

Для большинства поклонников актрисы Джеймс Хейвен Войт больше известен как брат Анджелины Джоли. И хотя ближайший родственник знаменитости — довольно успешный голливудский продюсер, в копилке которого работа над такими лентами, как "Бал монстров" и "Соблазн", Джеймса Хейвена Войта почти никто не знает по имени. Безусловно, он теряется на фоне своей знаменитой сестры, и все упоминания о брате Энджи связаны преимущественно со светскими выходами в компании актрисы.

При этом Анджелина Джоли и ее брат пребывают между собой в очень теплых отношениях. Джеймс часто сопровождает ее на всех мероприятиях, а скандальный поцелуй брата и сестры в 2000 году обсуждали все СМИ. Было время, когда им даже приписывали кровосмесительные отношения, но Анджелина и Джеймс опровергли эту информацию.

Джонни Ли Миллер

В середине 1990-х во время съемок культовой ленты "Хакеры" юная, еще начинающая актриса познакомилась и вступила в романтические отношения с партнером по фильму, актером Джонни Ли Миллером. Их отношения развивались довольно быстро. Очень скоро они решили пожениться. На свадебную церемонию влюбленные пришли в кожаных костюмах, а "подписи" в свидетельстве о браке Энджи и Джонни отметили кровью. "Мне казалось, что кровь привязывает сильнее, чем подпись на листке бумаги", — позже объясняла журналистам актриса. Но этот ритуал с кровью не помог браку юных актеров, всего год спустя Анджелина Джоли и Джонни Ли Миллер расстались со скандалом.

Фото: Кадр из фильма "Хакеры"

Билли Боб Торнтон

Примерно через год после развода с Миллером у Анджелины начался новый роман с коллегой по съемкам. В этот раз возлюбленным актрисы стал Билли Боб Торнтон, с которым она работала над картиной "Управляя полетами". При этом 20-летняя разница в возрасте не помешала влюбленным очень быстро сойтись и также быстро пожениться. Анджелина стала пятой женой голливудского актера. Спустя три года их брак распался. "Я всегда чувствовал, что недостаточно хорош для нее", — прокомментировал Билли Боб Торнтон их развод в СМИ.

Итан Хоук

В середине 2004-го у Анджелины Джоли начался роман с супругом Умы Турман Итаном Хоуком. Возлюбленные познакомилась на съемках ленты "Забирая жизни". Когда Уме стало известно об изменах мужа, она, без раздумий, подала на развод. Но отношения Хоука с Джоли тоже вскоре расстроились. Как выяснилось, Хоук изменял и Джоли тоже: он встречался еще и с канадской моделью Джен Перцов.

Кадр из фильма "Забирая жизни"

Брэд Питт

Самый значимый и резонансный роман Джоли случился с актером Брэдом Питтом. С будущим мужем Анджелина в очередной раз познакомилась на съемочной площадке и увела возлюбленного из семьи, а точнее – из официального брака с Дженнифер Энистон. В этот раз отношения знаменитостей оказались долгими и традиционными. Им удалось прожить вместе более 12 лет. Супруги растили троих приемных и троих биологических детей. Но в 2016 году отношения мужа и жены полностью разладились, после чего они официально заявили о том, что приступили к бракоразводному процессу. Однако развестись им удалось только в 2019-м, когда они наконец согласовали все вопросы касательно опеки над детьми и раздела нажитого имущества.



После резонансного развода с Брэдом Питтом Джоли не афиширует личную жизнь. Но поклонники и таблоиды актрисы не устают додумывать, с кем теперь встречается голливудская знаменитость. Недавно в социальных сетях стали курсировать слухи о том, что новым возлюбленным Анджелины стал актер Ричард Мэдден, с которым она работала на съемках картины вселенной Marvel "Вечные". Поклонники Джоли быстро заметили, что актер похож на молодого Брэда Питта. Приближенные из круга Анджелины признали, что между ней и Мэдденом действительно имеют место дружеские отношения, но говорить о романе все же пока не стоит.