16-летнего школьника будут судить за создание "клубничного" контента с помощью ИИ

В Малайзии 16-летнего школьника обвиняют в использовании искусственного интеллекта для создания и продажи откровенных фотографий людей.

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Об этом сообщило издание NST.

Так, подростка частной школы в Малайзии исключили из учебного заведения, когда узнали, что он с помощью искусственного интеллекта создает "голые" фото и продает их за 2 малайские ринггиты (19 гривен) каждое и уже завел себе постоянных клиентов, которые их покупают. По данным полиции, все транзакции осуществлялись через цифровые платформы.

Подростку готовят обвинения по статье 292 Уголовного кодекса Малайзии, относительно продажи и распространения непристойных материалов, и разделу 233 Закона о коммуникациях и мультимедиа 1998 года за распространение оскорбительного или неподходящего контента в Интернете.

О таком "бизнесе" школьника стало известно, после того, как в полицию обратилась 19-летняя женщина. Она рассказала, что в Интернете гуляет ее объявленное фото, сделанное с помощью ИИ.

Также оказалось, что у школьника был сообщник — также ученик той же частной школы. Директор учебного заведения после скандала подал в отставку.

Напомним, что компания Илона Маска xAI объявила о запуске функции Grok Vision, которая позволяет чат-боту с искусственным интеллектом (ИИ) отвечать на вопросы о том, что находится в поле зрения камеры смартфона.