16-річного школяра судитимуть за створення "полуничного" контенту за допомогою ШІ

В Малайзії 16-річного школяра звинувачують у використанні штучного інтелекту для створення та продажу відвертих світлин людей.

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Про це повідомило видання NST.

Так, підлітка приватної школи в Малайзії виключили із навчального закладу, коли дізналися, що він за допомогою штучного інтелекту створює "голі" фото і продає їх за 2 малайські ринггити (19 гривень) кожне та вже завів собі постійних клієнтів, які їх купують. За даними поліції, усі транзакції здійснювались через цифрові платформи.

Підлітку готують звинувачення за статтею 292 Кримінального кодексу Малайзії, щодо продажу та розповсюдження непристойних матеріалів, і розділом 233 Закону про комунікації та мультимедіа 1998 року за поширення образливого або невідповідного контенту в Інтернеті.

Про такий "бізнес" школяра стало відомо, після того, як до поліції звернулася 19-річна жінка. Вона розповіла, що в Інтернеті гуляє її оголене фото, зроблене за допомогою ШІ.

Також виявилося, що у школяра був спільник — також учень тієї ж приватної школи. Директор навчального закладу після скандалу подав у відставку.

Нагадаємо, що компанія Ілона Маска xAI оголосила про запуск функції Grok Vision, яка дає змогу чат-боту зі штучним інтелектом (ШІ) відповідати на запитання про те, що перебуває в полі зору камери смартфона.