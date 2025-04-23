ШІ Ілона Маска тепер може "стежити" за людьми через камери смартфонів (відео)

Компанія Ілона Маска xAI оголосила про запуск функції Grok Vision, яка дає змогу чат-боту зі штучним інтелектом (ШІ) відповідати на запитання про те, що перебуває в полі зору камери смартфона.

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Про це повідомив розробник xAI Еббі Амір на своїй сторінці в соціальній мережі X. Він зазначив, що Grok Vision поки що доступний тільки з програми Grok для iOS.

xAI представила Grok Vision

Інші нові можливості Grok включають багатомовне аудіо та пошук у реальному часі в голосовому режимі.

Як працює Grok Vision

Як пояснив американський блогер і криптопідприємець Маріо Науфал, голосовий режим Grok має доступ до камери, що дає змогу користувачам спрямувати смартфон на будь-який об'єкт і запитати: "На що я дивлюся?". Таким чином можна аналізувати продукти, знаки, документи та оточення в режимі реального часу.

"Grok може бачити те, що бачите ви", — зазначив Науфал.

Grok Vision отримав доступ до камери

Нагадаємо, раніше Grok було інтегровано в месенджер Telegram, що стало першим великим розширенням чат-бота за межами платформи X. Grok доступний преміум-користувачам Telegram без додаткової плати.

Також повідомлялося, що ШІ-інструмент Perplexity може незабаром бути вбудований у телефони Motorola. Компанія також веде переговори з Samsung про впровадження свого помічника зі штучним інтелектом у телефони Samsung Galaxy.