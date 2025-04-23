ИИ Илона Маска теперь может "следить" за людьми через камеры смартфонов (видео)

Компания Илона Маска xAI объявила о запуске функции Grok Vision, которая позволяет чат-боту с искусственным интеллектом (ИИ) отвечать на вопросы о том, что находится в поле зрения камеры смартфона.

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Об этом сообщил разработчик xAI Эбби Амир на своей странице в социальной сети X. Он отметил, что Grok Vision пока доступен только из приложения Grok для iOS.

xAI представила Grok Vision

Другие новые возможности Grok включают многоязычное аудио и поиск в реальном времени в голосовом режиме.

Как работает Grok Vision

Как объяснил американский блогер и криптопредприниматель Марио Науфал, голосовой режим Grok имеет доступ к камере, что позволяет пользователям направить смартфон на какой-либо объект и спросить: "На что я смотрю?". Таким образом можно анализировать продукты, знаки, документы и окружение в режиме реального времени.

"Grok может видеть то, что видите вы", — отметил Науфал.

Grok Vision получил доступ к камере

Напомним, ранее Grok был интегрирован в мессенджер Telegram, что стало первым крупным расширением чат-бота за пределами платформы X. Grok доступен премиум-пользователям Telegram без дополнительной платы.

Также сообщалось, что ИИ-инструмент Perplexity может вскоре быть встроен в телефоны Motorola. Компания также ведет переговоры с Samsung о внедрении своего помощника с искусственным интеллектом в телефоны Samsung Galaxy.