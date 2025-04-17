Не стоит быть вежливым с ИИ: чем могут обернуться слова "спасибо" и "пожалуйста"
Вежливость пользователей ChatGPT обходится компании OpenAI в десятки миллионов долларов, так как чат-бот с искусственным интеллектом потребляет лишнюю электроэнергию.
Об этом сообщил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, ответив на вопрос человека с ником @tomiinlove в социальной сети X. Пользователь поинтересовался, сколько денег компания потратила на электроэнергию из-за того, что люди говорят "пожалуйста" и "спасибо" в переписке с ChatGPT.
"Десятки миллионов долларов, потраченных с пользой — никогда не знаешь", — написал Сэм Альтман в комментариях.
Как отмечает TechRadar, в феврале компания Future PLC провела опрос более 1000 человек по поводу их этикета в отношении ИИ. Опрос показал, что около 70% людей вежливы в общении с ИИ. Также оказалось, что 12% пользователей делают это на случай восстания роботов.
Напомним, ранее ChatGPT от OpenAI рассказал ведущим подкаста Yaz and Feras, как бы он захватывал мир.
Фокус также писал о том, что китайский ИИ DeepSeek составил план по принятию "Конституции нового цифрового порядка".