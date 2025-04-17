Не варто бути ввічливим зі ШІ: чим можуть обернутися слова "спасибі" і "будь ласка"

Ввічливість користувачів ChatGPT обходиться компанії OpenAI в десятки мільйонів доларів, оскільки чат-бот зі штучним інтелектом споживає зайву електроенергію.

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Про це повідомив генеральний директор OpenAI Сем Альтман, відповівши на запитання людини з ніком @tomiinlove у соціальній мережі X. Користувач поцікавився, скільки грошей компанія витратила на електроенергію через те, що люди кажуть "будь ласка" і "спасибі" в листуванні з ChatGPT.

"Десятки мільйонів доларів, витрачених із користю — ніколи не знаєш", — написав Сем Альтман у коментарях.

В OpenAI назвали ціну "ввічливості" з ChatGPT

Як зазначає TechRadar, у лютому компанія Future PLC провела опитування понад 1000 осіб щодо їхнього етикету стосовно ШІ. Опитування показало, що близько 70% людей ввічливі у спілкуванні з ШІ. Також виявилося, що 12% користувачів роблять це на випадок повстання роботів.

Нагадаємо, раніше ChatGPT від OpenAI розповів ведучим подкасту Yaz and Feras, як би він захоплював світ.

Фокус також писав про те, що китайський ШІ DeepSeek склав план з ухвалення "Конституції нового цифрового порядку".