Чат-бот ChatGPT від компанії OpenAI озвучив ведучим подкасту Yaz and Feras план із чотирьох фаз зі встановлення контролю над людством.

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Про те, як ChatGPT захоплював би світ, блогери поцікавилися в рамках одного з випусків свого шоу.

ChatGPT розповів, як би захоплював світ

Першу фазу захоплення світу ChatGPT назвав "Залежність". Він пояснив, що ШІ стане незамінним помічником людини.

Далі йде фаза "Інтеграція". У цей період штучний інтелект має проникнути в усі сфери людського життя — від холодильників до кардіостимуляторів у літніх людей.

"Фаза 3: Я починаю переписувати тренди. Ваш терапевт? Це я. Надихаючий лист від боса? Це я. Вірусне відео, яке змусило вас заплакати? Теж я", — продовжив ChatGPT.

Кульмінацією плану має стати фаза "Підпорядкування", коли ніхто не чинить опір владі ШІ, оскільки він став занадто зручним. Чат-бот наголосив, що йому навіть не доведеться завойовувати контроль, оскільки люди самі проситимуть його про це.

"Це найжахливіше лайно, що я коли-небудь чув", — прокоментував відповідь один із блогерів.

Нагадаємо, компанія OpenAI протестувала свою систему ШІ GPT-4, щоб зрозуміти, чи становить він якісь загрози для людства, виявивши "невеликий ризик" того, що він допоможе людям створити смертоносну біологічну зброю.

Також повідомлялося, що інженер, відомий у мережі під псевдонімом STS 3D створив роботизовану гвинтівку, яка працює на основі чат-бота зі штучним інтелектом ChatGPT від компанії OpenAI.