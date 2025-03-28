"Це найстрашніше": у ChatGPT запитали, як би він захоплював світ (відео)
Чат-бот ChatGPT від компанії OpenAI озвучив ведучим подкасту Yaz and Feras план із чотирьох фаз зі встановлення контролю над людством.
Про те, як ChatGPT захоплював би світ, блогери поцікавилися в рамках одного з випусків свого шоу.
Першу фазу захоплення світу ChatGPT назвав "Залежність". Він пояснив, що ШІ стане незамінним помічником людини.
Далі йде фаза "Інтеграція". У цей період штучний інтелект має проникнути в усі сфери людського життя — від холодильників до кардіостимуляторів у літніх людей.
"Фаза 3: Я починаю переписувати тренди. Ваш терапевт? Це я. Надихаючий лист від боса? Це я. Вірусне відео, яке змусило вас заплакати? Теж я", — продовжив ChatGPT.
Кульмінацією плану має стати фаза "Підпорядкування", коли ніхто не чинить опір владі ШІ, оскільки він став занадто зручним. Чат-бот наголосив, що йому навіть не доведеться завойовувати контроль, оскільки люди самі проситимуть його про це.
"Це найжахливіше лайно, що я коли-небудь чув", — прокоментував відповідь один із блогерів.
Нагадаємо, компанія OpenAI протестувала свою систему ШІ GPT-4, щоб зрозуміти, чи становить він якісь загрози для людства, виявивши "невеликий ризик" того, що він допоможе людям створити смертоносну біологічну зброю.
Також повідомлялося, що інженер, відомий у мережі під псевдонімом STS 3D створив роботизовану гвинтівку, яка працює на основі чат-бота зі штучним інтелектом ChatGPT від компанії OpenAI.