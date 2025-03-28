"Это самое жуткое": у ChatGPT спросили, как бы он захватывал мир (видео)
Чат-бот ChatGPT от компании OpenAI озвучил ведущим подкаста Yaz and Feras план из четырех фаз по установлению контроля над человечеством.
О том, как ChatGPT захватывал бы мир, блогеры поинтересовались в рамках одного из выпусков своего шоу.
Первую фазу захвата мира ChatGPT назвал "Зависимость". Он объяснил, что ИИ станет незаменимым помощником человека.
Далее следует фаза "Интеграция". В этот период искусственный интеллект должен проникнуть во все сферы человеческой жизни — от холодильников до кардиостимуляторов у пожилых людей.
"Фаза 3: Я начинаю переписывать тренды. Ваш терапевт? Это я. Вдохновляющее письмо от босса? Это я. Вирусное видео, которое заставило вас заплакать? Тоже я", — продолжил ChatGPT.
Кульминацией плана должна стать фаза "Подчинение", когда никто не сопротивляется власти ИИ, так как он стал слишком удобным. Чат-бот подчеркнул, что ему даже не придется завоевывать контроль, так как люди сами будут просить его об этом.
"Это самое жуткое дерьмо, что я когда-либо слышал", — прокомментировал ответ один из блогеров.
Напомним, компания OpenAI протестировала свою систему ИИ GPT-4, чтобы понять, представляет ли он какие-либо угрозы для человечества, выявив "небольшой риск" того, что он поможет людям создать смертоносное биологическое оружие.
Также сообщалось, что инженер, известный в сети под псевдонимом STS 3D создал роботизированную винтовку, которая работает на основе чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT от компании OpenAI.