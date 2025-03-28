Чат-бот ChatGPT от компании OpenAI озвучил ведущим подкаста Yaz and Feras план из четырех фаз по установлению контроля над человечеством.

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О том, как ChatGPT захватывал бы мир, блогеры поинтересовались в рамках одного из выпусков своего шоу.

ChatGPT рассказал, как бы захватывал мир

Первую фазу захвата мира ChatGPT назвал "Зависимость". Он объяснил, что ИИ станет незаменимым помощником человека.

Далее следует фаза "Интеграция". В этот период искусственный интеллект должен проникнуть во все сферы человеческой жизни — от холодильников до кардиостимуляторов у пожилых людей.

"Фаза 3: Я начинаю переписывать тренды. Ваш терапевт? Это я. Вдохновляющее письмо от босса? Это я. Вирусное видео, которое заставило вас заплакать? Тоже я", — продолжил ChatGPT.

Кульминацией плана должна стать фаза "Подчинение", когда никто не сопротивляется власти ИИ, так как он стал слишком удобным. Чат-бот подчеркнул, что ему даже не придется завоевывать контроль, так как люди сами будут просить его об этом.

"Это самое жуткое дерьмо, что я когда-либо слышал", — прокомментировал ответ один из блогеров.

Напомним, компания OpenAI протестировала свою систему ИИ GPT-4, чтобы понять, представляет ли он какие-либо угрозы для человечества, выявив "небольшой риск" того, что он поможет людям создать смертоносное биологическое оружие.

Также сообщалось, что инженер, известный в сети под псевдонимом STS 3D создал роботизированную винтовку, которая работает на основе чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT от компании OpenAI.