"Наши графические процессоры тают": в OpenAI предупредили о проблеме с ChatGPT

Ажиотаж вокруг более доступных и продвинутых возможностей генерации изображений ChatGPT вынудил OpenAI временно ограничить скорость запросов на генерацию изображений.

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Об этом написал генеральный директор OpenAI Сэм Альтман на своей странице в социальной сети X.

По словам Альтмана, новые меры введены на период, пока компания работает над повышением эффективности. Он не уточнил предел скорости, но выразил надежду на то, что ограничение продлится недолго.

"Очень здорово видеть, как людям нравятся изображения в ChatGPT. Но наши графические процессоры тают", — отметил гендиректор OpenAI.

Как отмечает портал The Verge, из-за сильного спроса компания уже отложила доступ к встроенному генератору изображений для пользователей бесплатного уровня ChatGPT. Но, видимо, одной этой меры оказалось недостаточно, чтобы снизить нагрузку на инфраструктуру OpenAI.

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По данным издания, OpenAI использует свою модель GPT-4o для нового усовершенствованного инструмента генерации изображений. Получаемые в результате творения зачастую более реалистичны, чем раньше.

Представитель OpenAI в комментарии журналистам назвал новую модель ИИ "шагом вперед" по сравнению с предыдущими версиями. Однако ограничение скорости служит напоминаем о том, сколько технической мощности требуется для генерации картинок в ChatGPT.

Напомним, генеративный чат-бот на основе искусственного интеллекта Grok, разработанный компанией Илона Маска xAI, был интегрирован в мессенджер Telegram.