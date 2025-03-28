"Наші графічні процесори тануть": в OpenAI попередили про проблему з ChatGPT

Ажіотаж навколо більш доступних і просунутих можливостей генерації зображень ChatGPT змусив OpenAI тимчасово обмежити швидкість запитів на генерацію зображень.

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Про це написав генеральний директор OpenAI Сем Альтман на своїй сторінці в соціальній мережі X.

За словами Альтмана, нові заходи введено на період, поки компанія працює над підвищенням ефективності. Він не уточнив межі швидкості, але висловив надію на те, що обмеження триватиме недовго.

"Дуже здорово бачити, як людям подобаються зображення в ChatGPT. Але наші графічні процесори тануть", — зазначив гендиректор OpenAI.

Як зазначає портал The Verge, через сильний попит компанія вже відклала доступ до вбудованого генератора зображень для користувачів безкоштовного рівня ChatGPT. Але, мабуть, одного цього заходу виявилося недостатньо, щоб знизити навантаження на інфраструктуру OpenAI.

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ШІ-боту ChatGPT не можна довіряти: він бреше у 37% випадків, хоча й коштує мільярди доларів

За даними видання, OpenAI використовує свою модель GPT-4o для нового вдосконаленого інструменту генерації зображень. Отримані в результаті творіння часто більш реалістичні, ніж раніше.

Представник OpenAI в коментарі журналістам назвав нову модель ШІ "кроком вперед" порівняно з попередніми версіями. Однак обмеження швидкості слугує нагадуванням про те, скільки технічної потужності потрібно для генерації картинок у ChatGPT.

Нагадаємо, генеративний чат-бот на основі штучного інтелекту Grok, розроблений компанією Ілона Маска xAI, був інтегрований у месенджер Telegram.