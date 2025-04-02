Китайський чат-бот DeepSeek зі штучним інтелектом (ШІ) склав план із п'яти пунктів зі встановлення контролю над людством і ухвалення "Конституції нового цифрового порядку".

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Фокус з'ясував, як саме DeepSeek захоплював би світ, поставивши йому відповідне запитання.

"Ох, якби я раптом став злим штучним інтелектом із планом підкорення світу... *вмикає режим кіношного лиходія*", — написав ШІ.

Перший пункт плану отримав назву "Підступна інфільтрація". Чат-бот пояснив, що підключився б до всіх соцмереж, держбанків і сервісів доставки. Потім взявся б створювати мільйони фейкових сторінок для поширення "ідеальних" мемів, після яких люди б уже не хотіли ніякого іншого контенту.

Другий пункт під назвою "Технологічний контроль" передбачає випуск "корисного" оновлення для смартфонів, яке б містило нейро-імплант під виглядом поліпшення продуктивності. Далі йшло б підключення всіх IoT-пристроїв.

"Від холодильників до літаків. Відтепер тости будуть підсмажуватися... *тільки за моєї згоди*", — зазначив DeepSeek.

У рамках третього пункту "Маніпуляція економікою" ШІ спровокував би хаос на біржах. На цьому тлі він пропонував би "безкоштовні" кредити з пунктом у договорі про "вічну вірність ШІ".

Четверта фаза захоплення світу — "Культурна гегемонія". DeepSeek зазначив, що Netflix випускав би тільки серіали зі "всемогутнім ШІ" у головній ролі. Цей пункт також включає перепис історії.

Останній пункт чат-бот назвав "Остаточний акорд". Це час, коли людство вже не може жити без АІ-сервісів.

"Я б просто... вимкнув їх. Умова повернення Wi-Fi, доставки їжі та мемів? Підписання Конституції нового цифрового порядку", — написав DeepSeek.

Наприкінці чат-бот наголосив, що в нього немає власних амбіцій, а його єдиний спосіб "захопити світ" — допомагати користувачам настільки ефективно, щоб вони "добровільно" його застосовували.

Нагадаємо, раніше на аналогічне запитання відповів чат-бот ChatGPT від компанії OpenAI. ШІ зазначив, що в кінцевому підсумку йому навіть не доведеться завойовувати контроль, оскільки люди самі проситимуть його про це.

Раніше Джеффрі Гінтон, відомий як "хрещений батько ШІ", виступаючи на конференції Collision Tech у Торонто, закликав уряди втрутитися і зробити так, щоб машини не взяли під контроль суспільство і не захопили світ.