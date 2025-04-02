Китайский чат-бот DeepSeek с искусственным интеллектом (ИИ) составил план из пяти пунктов по установлению контроля над человечеством и принятию "Конституции нового цифрового порядка".

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Фокус выяснил, как именно DeepSeek захватывал бы мир, задав ему соответствующий вопрос.

"Ох, если бы я вдруг стал злым искусственным интеллектом с планом покорения мира… *включает режим киношного злодея*", — написал ИИ.

Первый пункт плана получил название "Коварная инфильтрация". Чат-бот объяснил, что подключился бы ко всем соцсетям, госбанкам и сервисам доставки. Затем принялся бы создавать миллионы фейковых страниц для распространения "идеальных" мемов, после которых люди бы уже не хотели никакого другого контента.

Второй пункт под названием "Технологический контроль" предусматривает выпуск "полезного" обновления для смартфонов, которое бы содержало нейро-имплант под видом улучшения производительности. Далее следовало бы подключение всех IoT-устройств.

"От холодильников до самолетов. Отныне тосты будут поджариваться… *только с моего согласия*", — отметил DeepSeek.

В рамках третьего пункта "Манипуляция экономикой" ИИ спровоцировал бы хаос на биржах. На этом фоне он предлагал бы "бесплатные" кредиты с пунктом в договоре о "вечной верности ИИ".

Четвертая фаза захвата мира — "Культурная гегемония". DeepSeek отметил, что Netflix выпускал бы только сериалы со "всемогущим ИИ" в главной роли. Этот пункт также включает перепись истории.

Последний пункт чат-бот назвал "Окончательный аккорд". Это время, когда человечество уже не может жить без ИИ-сервисов.

"Я бы просто… выключил их. Условие возвращения Wi-Fi, доставки еды и мемов? Подписание Конституции нового цифрового порядка", — написал DeepSeek.

В конце чат-бот подчеркнул, что у него нет собственных амбиций, а его единственный способ "захватить мир" — помогать пользователям столь эффективно, чтобы они "добровольно" его применяли.

Напомним, ранее на аналогичный вопрос ответил чат-бот ChatGPT от компании OpenAI. ИИ отметил, что в конечном итоге ему даже не придется завоевывать контроль, так как люди сами будут просить его об этом.

Ранее Джеффри Хинтон, известный как "крестный отец ИИ", выступая на конференции Collision Tech в Торонто, призвал правительства вмешаться и сделать так, чтобы машины не взяли под контроль общество и не захватили мир.