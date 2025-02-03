Не 6 миллионов долларов: развеян миф о стоимости китайского чат-бота DeepSeek

По данным аналитиков, оценка в 6 млн долларов не учитывает инвестиции в исследования, инфраструктуру и прочие расходы DeepSeek.

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Независимая исследовательская компания SemiAnalysis выяснила, что общие затраты китайского стартапа DeepSeek на серверы составляют 1,3 млрд долларов. Об этом пишет Interesting Engineering со ссылкой на отчет аналитиков.

Как отмечают в издании, одно из самых громких заявлений заключается в том, что стоимость обучения DeepSeek V3 составляет около 6 миллионов долларов. В отчете SemiAnalysis эта цифра подвергается критике, поскольку в ней не учтены несколько факторов.

Сообщается, что оценка в 6 млн долларов не включает существенные инвестиции в исследования и разработки, инфраструктуру и другие расходы компании. По данным аналитиков, суммарно DeepSeek потратила на серверы 1,3 млрд долларов. Большая часть этих финансовых средств направлена на эксплуатацию и обслуживание обширных кластеров графических процессоров, составляющих основу вычислительной мощности.

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Анализ показал, что модель DeepSeek R1 демонстрирует сопоставимые возможности рассуждений с моделью OpenAI o1. При этом DeepSeek не носит статус бесспорного лидера по всем показателям производительности.

В издании также отметили, что хотя ценовая стратегия DeepSeek привлекла внимание и похвалы, ИИ-модель Gemini Flash 2.0 от Google, имеющая схожие возможности, оказалась еще более экономичной.

Напомним, ученые из Калифорнийского университета в Беркли утверждают, что им удалось воспроизвести основную технологию, лежащую в основе китайского DeepSeek, потратив менее 30 долларов на ее обучение.

Также сообщалось, что DeepSeek R1 с треском провалил ключевые тесты на безопасность, проведенные исследовательской группой Cisco в сотрудничестве с исследователями из Пенсильванского университета.