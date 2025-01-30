Перевернул мир ИИ: почему DeepSeek стал популярным и чем он опасен (видео)

Если создатели DeepSeek не врут, то нейросети требуют гораздо меньше энергии, чем считалось раньше.

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Всего за одну ночь китайский стартап DeepSeek перевернул индустрию искусственного интеллекта своим новым чат-ботом, но главным его преимуществом является высокая энергоэффективность. К такому выводу пришло издание Oilprice, сфокусированное на энергоносителях.

По некоторым данным, возможности DeepSeek сопоставимы с возможностями таких громких и дорогостоящих мегапроектов, как ChatGPT. Сайт NPR считает, что китайский чат-бот "выдерживает конкуренцию" с лидерами отрасли, такими как OpenAI и Google, несмотря на то, что был создан с меньшими затратами и вычислительной мощности. Эксперты сравнили его выход на мировые рынки с запуском в космос советского "Спутника-1", который внезапно и неожиданно затмил весь технологический сектор США.

Финансовые последствия запуска второй модели DeepSeek, R1, уже огромны, ведь спровоцировал массовую распродажу акций ИИ. Из-за этого более чем на полутриллиона долларов сократилась капитализация Nvidia — самопровозглашенного мирового лидера в области вычислений с использованием искусственного интеллекта, похожий ущерб, пусть и в меньшей степени, понесли Tesla, Google, Amazon и Microsoft.

Подход DeepSeek к разработке своей модели ИИ полностью перевернул все, что мир знал об этой технологии, и, возможно, навсегда изменит вектор развития индустрии. Если раньше бытовало мнение, что крупные компании будут доминировать в этой сфере благодаря наличию свободных денег, которые можно инвестировать, то китайский стартап опроверг этот миф, достигнув результата с весьма ограниченным бюджетом.

ИИ DeepSeek повлиял на рынок

DeepSeek не только намного дешевле своих конкурентов, но и требует гораздо меньше энергии, если верить создателям. Это важное заявление, поскольку из-за распространения ИИ колоссально вырос спрос центров обработки данных на электроэнергию. Потребности настолько велики, что разрушили надежды технологического сектора на достижение собственных целей по декарбонизации, создал нагрузку на энергетические сети по всему миру и поставил под угрозу энергетическую безопасность целых стран.

Как сообщало агентство Bloomberg в июне, спрос ЦОД опередил потребности в энергоснабжении некоторых регионов мира. Ирландия, Саудовская Аравия и Малайзия уже сталкиваются с серьезным дефицитом производства энергии для питания своих уже запланированных центров. Ученые прогнозируют, что в США по той же причине расходы на электроэнергию вырастут на 70%, если правительство не инвестирует миллиарды долларов в генерирующие и передающие мощности в течение следующих нескольких лет.

В то же время, высокий спрос создает перспективы большого заработка для поставщиков энергии. По данным медиа Axios, энергетические компании, начиная от небольших стартапов реакторов и заканчивая действующими коммунальными службами и газодобывающими компаниями, рассматривают ЦОД как критически важный рынок для США. DeepSeek же своими заявлениями об энергоэффективности могут сильно его пошатнуть, создав неопределенную ситуацию.

"Похоже, DeepSeek демонстрирует, что обучение высокопроизводительных моделей может потреблять гораздо меньше электроэнергии, чем считалось ранее. В то же время DeepSeek также значительно снижает стоимость использования вывода ИИ, что может привести к тому, что потребители будут использовать его гораздо больше, а это затем приведет к большему спросу на электроэнергию", — объяснил Джон Ларсен из исследовательской компании Rhodium Group.

Прогнозы относительно роста спроса на энергию ИИ были в лучшем случае неясными, а официальные прогнозы колебались в широком диапазоне цифр. Противоречия вокруг DeepSeek только подчеркивают значительную и уже существующую волатильность зарождающегося сектора, подчеркнули в Oilprice.

Ранее Фокус писал, почему ИИ DeepSeek удалось обойти ChatGPT. Известно, что в вычислительные ресурсы ИИ-модели вложили 6 млрд долларов, при этом чат-ботом можно пользоваться бесплатно, в отличие от американского конкурента от OpenAI.

В то же время, DeepSeek заподозрили в краже данных у OpenAI. В Microsoft заметили, как связанные со стартапом лица могли получить большой объем информации с помощью интерфейса прикладного программирования (API). Лицензию на него можно легально купить, чтобы встраивать модели OpenAI в свои приложения. Советник Белого дома по вопросам искусственного интеллекта и криптовалют Дэвид Сакс заявил о реальных доказательствах кражи.