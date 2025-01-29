Техника "дистилляции": китайский ИИ-стартап DeepSeek уличили в краже данных у OpenAI

Корпорация Microsoft и научная организация OpenAI выясняют, как китайские специалисты получили большой объем секретной информации. DeepSeek мог использовать результаты другой ИИ-системы для обучения и развития своих возможностей.

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Американская корпорация Microsoft и научная организация OpenAI расследуют кражу данных группой хакеров, связанной с китайским стартапом в области искусственного интеллекта DeepSeek. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Еще осенью 2024 года исследователи безопасности Microsoft заметили, как связанные с DeepSeek лица могли изымать большой объем информации с помощью интерфейса прикладного программирования OpenAI или API.

Разработчики программного обеспечения могли заплатить за лицензию на использование API для интеграции моделей искусственного интеллекта OpenAI в свои приложения. Microsoft уведомила OpenAI о такой деятельности.

Советник Белого дома по вопросам искусственного интеллекта и криптовалют Дэвид Сакс, заявил о реальных доказательствах кражи стартапом DeepSeek моделей OpenAI для разработки собственной технологии. Китайцы, по его словам, применили технику "дистилляции", при которой одна модель ИИ использует результаты другой для обучения и развития своих возможностей.

"Мы знаем, что компании из Китая и другие — постоянно пытаются перенять модели ведущих американских компаний в области ИИ", — заявил представитель OpenAI.

Китайский стартап тем временем заявляет, что по своим характеристикам превосходит продукты ведущих американских разработчиков. В то же время за его создание не платили огромные деньги. В показатели превосходства входят математические задачи и общие знания.

Потенциальная угроза преимуществу США в отрасли привела к падению акций компаний, связанных с ИИ, включая Microsoft, Nvidia, Oracle и материнскую компанию Google Alphabet Inc. Стоимость ценных бумаг на торгах упала почти на 1 триллион долларов.

Напомним, 27 января 500 самых богатых людей в мире потеряли 108 миллиардов долларов из-за успеха стартапа DeepSeek.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил о создании компании Stargate. Организация вложит 500 млрд долларов в технологии искусственного интеллекта.