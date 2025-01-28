Самые богатые люди мира потеряли $108 миллиардов из-за китайской компании DeepSeek

Бесплатный чатбот DeepSeek R1 быстро возглавил рейтинги загрузок в мире. Однако огромный наплыв пользователей вызвал перебои в работе сервиса, и компания ограничила доступ только для владельцев китайских номеров.

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В понедельник, 27 января, состояние 500 самых богатых людей мира сократилось на $108 миллиардов из-за внезапного обвала акций на фондовом рынке, вызванного успехом китайского стартапа DeepSeek. Наибольшие потери понесли миллиардеры, чье состояние связано с развитием искусственного интеллекта, пишет Bloomberg.

Соучредитель Nvidia Дженсен Хуанг потерял $20,1 миллиарда, что составило 20% его общего капитала. Ларри Эллисон из Oracle понес еще большие потери в абсолютном измерении — $22,6 миллиарда, хотя это составило лишь 12% его состояния. Майкл Делл из Dell Inc. потерял $13 миллиардов, а капитал Чанпен Чжао из Binance уменьшился на $12,1 миллиарда.

Основная часть потерь, а именно $94 миллиарда, пришлась на технологический сектор.

Что известно о DeepSeek

DeepSeek, компания из Ханчжоу, разработала модель искусственного интеллекта, которая бросила вызов западным гигантам. Ее бесплатный чатбот DeepSeek R1 быстро возглавил рейтинги загрузок в мире. Однако огромный наплыв пользователей вызвал перебои в работе сервиса, и компания ограничила доступ только для владельцев китайских номеров.

DeepSeek сумел создать конкурентную модель, потратив всего $5,6 миллиона, что ставит под сомнение многомиллиардные расходы американских корпораций на развитие искусственного интеллекта. Такие компании, как Meta, Alphabet и Microsoft, годами инвестировали колоссальные суммы в производство чипов и энергоемкие серверы для работы своих моделей.

Несмотря на огромные инвестиции, американские компании показали ограниченный доход от своих проектов в сфере искусственного интеллекта, отмечает Bloomberg. Например, Meta в этом году объявила о планах потратить до $65 миллиардов на AI-проекты. Однако рынок до сих пор вознаграждает такие расходы рекордными оценками акций и ростом состояния их владельцев.

Благодаря AI-буму состояние главного исполнительного директора Nvidia Дженсен Хуанга выросло в 2023 году в восемь раз, достигнув $121 миллиарда. Похожий рост наблюдался у основателя Amazon Джеффа Безоса (+133%, до $254 миллиардов) и главы Meta Марка Цукерберга (+385%, до $229 миллиардов).

Однако прорыв DeepSeek указывает на возможность создания эффективных моделей без использования дорогих чипов и огромных ресурсов. Из-за экспортных ограничений США китайские компании вынуждены были искать альтернативы, и, по словам экспертов, DeepSeek все же получила доступ к мощным чипам Nvidia H100, которых, как считается, у них около 50 тысяч единиц.

Успех DeepSeek поставил под сомнение привычные бизнес-модели Кремниевой долины, заставив инвесторов критически оценить целесообразность многомиллиардных затрат.

Напомним, 27 января сообщалось, что китайский чатбот DeepSeek стал самым загружаемым приложением в США, опередив ChatGPT от Open AI.

23 января в ChatGPT произошел масштабный сбой. Он был недоступен по всему миру.