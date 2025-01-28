Найбагатші люди світу втратили $108 мільярдів через китайську компанію DeepSeek

Безкоштовний чатбот DeepSeek R1 швидко очолив рейтинги завантажень у світі. Проте шалений наплив користувачів спричинив перебої у роботі сервісу, і компанія обмежила доступ лише для власників китайських номерів.

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У понеділок, 27 січня, статки 500 найбагатших людей світу скоротилися на $108 мільярдів через раптовий обвал акцій на фондовому ринку, спричинений успіхом китайського стартапу DeepSeek. Найбільших втрат зазнали мільярдери, чиї статки пов’язані з розвитком штучного інтелекту, пише Bloomberg.

Співзасновник Nvidia Дженсен Хуанг втратив $20,1 мільярда, що склало 20% його загального капіталу. Ларрі Еллісон з Oracle зазнав ще більших втрат у абсолютному вимірі — $22,6 мільярда, хоча це становило лише 12% його статків. Майкл Делл із Dell Inc. втратив $13 мільярдів, а капітал Чанпен Чжао з Binance зменшився на $12,1 мільярда.

Основна частина втрат, а саме $94 мільярди, припала на технологічний сектор.

Що відомо про DeepSeek

DeepSeek, компанія з Ханчжоу, розробила модель штучного інтелекту, яка кинула виклик західним гігантам. Її безкоштовний чатбот DeepSeek R1 швидко очолив рейтинги завантажень у світі. Проте шалений наплив користувачів спричинив перебої у роботі сервісу, і компанія обмежила доступ лише для власників китайських номерів.

DeepSeek зумів створити конкурентну модель, витративши лише $5,6 мільйона, що ставить під сумнів багатомільярдні витрати американських корпорацій на розвиток штучного інтелекту. Такі компанії, як Meta, Alphabet і Microsoft, роками інвестували колосальні суми у виробництво чипів та енергоємні сервери для роботи своїх моделей.

Попри шалені інвестиції, американські компанії показали обмежений дохід від своїх проєктів у сфері штучного інтелекту, зазначає Bloomberg. Наприклад, Meta цього року оголосила про плани витратити до $65 мільярдів на AI-проєкти. Однак ринок досі винагороджує такі витрати рекордними оцінками акцій і зростанням статків їхніх власників.

Завдяки AI-буму статки головного виконавчого директора Nvidia Дженсен Хуанга зросли в 2023 році у вісім разів, досягнувши $121 мільярда. Схоже зростання спостерігалося у засновника Amazon Джеффа Безоса (+133%, до $254 мільярдів) і глави Meta Марка Цукерберга (+385%, до $229 мільярдів).

Однак прорив DeepSeek вказує на можливість створення ефективних моделей без використання дорогих чипів та величезних ресурсів. Через експортні обмеження США китайські компанії змушені були шукати альтернативи, і, за словами експертів, DeepSeek все ж отримала доступ до потужних чипів Nvidia H100, яких, як вважається, у них близько 50 тисяч одиниць.

Успіх DeepSeek поставив під сумнів звичні бізнес-моделі Кремнієвої долини, змусивши інвесторів критично оцінити доцільність багатомільярдних витрат.

Нагадаємо, 27 січня повідомлялось, що китайський чатбот DeepSeek став найбільш завантажуваним додатком у США, випередивши ChatGPT від Open AI.

23 січня у ChatGPT стався масштабний збій. Він був недоступним по всьому світу.