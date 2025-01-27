Китайський чат-бот DeepSeek зі штучним інтелектом обійшов американський ChatGPT

Компанія DeepSeek повністю фінансується китайським бізнесменом Ляном Веньфеном. Чат-бот використовує дешевші чіпи. Він ставить під сумнів домінування Сполучених Штатів Америки в галузі штучного інтелекту.

Related video

Китайський чатбот DeepSeek, запущений минулого тижня, став найбільш завантажуваним додатком у США, випередивши ChatGPT від Open AI. Це викликало падіння акцій великих американських технокомпаній. Зокрема, акції Nvidia, Microsoft та Meta помітно знизилися в ціні на фоні успіху конкурента. Про це пише BBC.

Раптова популярність DeepSeek вразила фондові ринки в Європі та США. Акції європейських і американських компаній, пов’язаних із AI, таких як ASML і Siemens Energy, втратили у вартості до 10% і 21% відповідно. Експерти пояснюють, що поява низькобюджетної моделі може поставити під сумнів рентабельність значних інвестицій американських компаній у дорогі AI-технології.

Хто заснував DeepSeek?

Стартап DeepSeek, заснований у 2023 році китайським підприємцем Лянем Веньфеном, який також очолює хедж-фонд High-Flyer. Він поставив перед своєю компанією амбітну мету — створювати відкриті моделі ШІ, доступні для розробників усього світу.

Головною особливістю моделі DeepSeek R1 є здатність формулювати логічні міркування перед наданням відповіді, що вигідно вирізняє її серед конкурентів, таких як ChatGPT від OpenAI. Крім цього, DeepSeek надає ліцензії для подальшого вдосконалення технології.

DeepSeek R1 була створена за значно менші кошти, ніж аналоги від OpenAI та Meta AI. У компанії заявили, що витрати на розробку склали лише 5,576 млн доларів, тоді як OpenAI витратила близько 100 млн доларів лише на навчання GPT-4.

Модель демонструє високу продуктивність за такими ключовими тестами:

AIME 2024 (розв'язання математичних задач),

(розв'язання математичних задач), MMLU (оцінка загальних знань),

(оцінка загальних знань), AlpacaEval 2.0 (запитання-відповіді).

Секрет економічної ефективності DeepSeek полягає у використанні комбінації середньокласових чипів Nvidia H800 і відкритого вихідного коду, що суттєво зменшило витрати на обчислювальні ресурси.

Нагадаємо, 23 січня у ChatGPT стався масштабний збій. Чат-бот був недоступним у всьому світі.