Ожидается, что одним из самых перспективных направлений использования ИИ станет медицина. Трамп подчеркнул, что эти инвестиции могли бы быть привлечены Китаем, но США опередили Пекин.

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Президент США Дональд Трамп объявил о создании компании Stargate, которая инвестирует $500 млрд в инфраструктуру искусственного интеллекта. Об этом заявил сам Трамп во время выступления в Белом Доме.

Ключевыми партнерами проекта должны стать OpenAI, SoftBank и Oracle, которые создают совместное предприятие под названием Stargate.

Первоначальный вклад в проект составит $100 млрд, с перспективой увеличения до $500 млрд в течение следующих четырех лет.

Stargate будет базироваться в Техасе и сосредоточится на создании инфраструктуры, необходимой для реализации масштабных проектов искусственного интеллекта.

По словам самого Трампа, это крупнейший в истории проект по развитию инфраструктуры искусственного интеллекта в США, который создаст 100 тысяч новых рабочих мест. На первом этапе усилия будут сосредоточены на энергетической инфраструктуре.

Одним из самых перспективных направлений использования ИИ считается медицина, в частности для обеспечения доступа пациентов из отдаленных регионов к ведущим экспертам по онкологии в крупных медицинских центрах.

Трамп также отметил, что эти деньги могли бы быть инвестированы в Китай, но теперь они будут работать на американскую экономику.

Напомним, 21 января президент США Дональд Трамп заявил, что во время полномасштабного вторжения России в Украину российская сторона потеряла почти миллион солдат убитыми, а украинская — 700 тысяч.

Фокус также писал, что Дональд Трамп начал рассматривать кандидатуру на министра искусственного интеллекта еще в ноябре 2024 года.