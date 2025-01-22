Трамп оголосив про створення компанії, яка інвестує $500 млрд в інфраструктуру ШІ

Очікується, що одним з найперспективніших напрямків використання ШІ стане медицина. Трамп наголосив, що ці інвестиції могли б бути залучені Китаєм, але США випередили Пекін.

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Президент США Дональд Трамп оголосив про створення компанії Stargate, яка інвестує $500 млрд в інфраструктуру штучного інтелекту. Про це заявив сам Трамп під час виступу у Білому Домі.

Ключовими партнерами проєкту повинні стати OpenAI, SoftBank та Oracle, що створюють спільне підприємство під назвою Stargate.

Початковий внесок у проєкт складе $100 млрд, з перспективою збільшення до $500 млрд упродовж наступних чотирьох років.

Stargate буде базуватися в Техасі й зосередиться на створенні інфраструктури, необхідної для реалізації масштабних проєктів штучного інтелекту.

За словами самого Трампа, це найбільший в історії проєкт з розвитку інфраструктури штучного інтелекту в США, який створить 100 тисяч нових робочих місць. На першому етапі зусилля будуть зосереджені на енергетичній інфраструктурі.

Одним із найперспективніших напрямків використання ШІ вважається медицина, зокрема для забезпечення доступу пацієнтів із віддалених регіонів до провідних експертів з онкології у великих медичних центрах.

Трамп також наголосив, що ці гроші могли б бути інвестовані у Китай, але тепер вони працюватимуть на американську економіку.

Нагадаємо, 21 січня президент США Дональд Трамп заявив, що під час повномасштабного вторгнення Росії до України російська сторона втратила майже мільйон солдатів убитими, а українська — 700 тисяч.

Фокус також писав, що Дональд Трамп почав розглядати кандидатуру на міністра штучного інтелекту ще у листопаді 2024.