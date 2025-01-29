Техніка "дистиляції": китайський ШІ-стартап DeepSeek викрили на крадіжці даних у OpenAI

Корпорація Microsoft і наукова організація OpenAI з'ясовують, як китайські фахівці отримали великий обсяг секретної інформації. DeepSeek міг використовувати результати іншої ШІ-системи для навчання і розвитку своїх можливостей.

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Американська корпорація Microsoft і наукова організація OpenAI розслідують крадіжку даних групою хакерів, пов'язаною з китайським стартапом у сфері штучного інтелекту (ШІ) DeepSeek. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на інформовані джерела.

Ще восени 2024 року дослідники безпеки Microsoft помітили, як пов'язані з DeepSeek особи могли вилучати великий обсяг інформації за допомогою інтерфейсу прикладного програмування OpenAI або API.

Розробники програмного забезпечення могли заплатити за ліцензію на використання API для інтеграції моделей штучного інтелекту OpenAI у свої додатки. Microsoft повідомила OpenAI про таку діяльність.

Радник Білого дому з питань штучного інтелекту і криптовалют Девід Сакс, заявив про реальні докази крадіжки стартапом DeepSeek моделей OpenAI для розробки власної технології. Китайці, за його словами, застосували техніку "дистиляції", за якої одна модель ШІ використовує результати іншої для навчання і розвитку своїх можливостей.

"Ми знаємо, що компанії з Китаю та інші — постійно намагаються перейняти моделі провідних американських компаній у сфері ШІ", — заявив представник OpenAI.

Китайський стартап тим часом заявляє, що за своїми характеристиками перевершує продукти провідних американських розробників. Водночас за його створення не платили величезні гроші. До показників переваги входять математичні завдання та загальні знання.

Потенційна загроза перевазі США в галузі призвела до падіння акцій компаній, пов'язаних зі ШІ, включно з Microsoft, Nvidia, Oracle і материнською компанією Google Alphabet Inc. Вартість цінних паперів на торгах впала майже на 1 трильйон доларів.

Нагадаємо, 27 січня 500 найбагатших людей у світі втратили 108 мільярдів доларів через успіх стартапу DeepSeek.

Президент США Дональд Трамп раніше заявив про створення компанії Stargate. Організація вкладе 500 млрд доларів у технології штучного інтелекту.