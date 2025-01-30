Перевернув світ ШІ: чому DeepSeek став популярним і чим він небезпечний (відео)

Якщо творці DeepSeek не брешуть, то нейромережі потребують набагато менше енергії, ніж вважалося раніше.

Related video

Усього за одну ніч китайський стартап DeepSeek перевернув індустрію штучного інтелекту своїм новим чат-ботом, але головною його перевагою є висока енергоефективність. Такого висновку дійшло видання Oilprice, сфокусоване на енергоносіях.

За деякими даними, можливості DeepSeek можна порівняти з можливостями таких гучних і дорогих мегапроектів, як ChatGPT. Сайт NPR вважає, що китайський чат-бот "витримує конкуренцію" з лідерами галузі, такими як OpenAI і Google, незважаючи на те, що його було створено з меншими витратами й обчислювальною потужністю. Експерти порівняли його вихід на світові ринки із запуском у космос радянського "Супутника-1", який раптово і несподівано затьмарив весь технологічний сектор США.

Фінансові наслідки запуску другої моделі DeepSeek, R1, уже величезні, адже спровокував масовий розпродаж акцій ШІ. Через це на понад півтрильйона доларів скоротилася капіталізація Nvidia — самопроголошеного світового лідера в галузі обчислень із використанням штучного інтелекту, схожої шкоди, нехай і меншою мірою, зазнали Tesla, Google, Amazon і Microsoft.

Підхід DeepSeek до розробки своєї моделі ШІ повністю перевернув усе, що світ знав про цю технологію, і, можливо, назавжди змінить вектор розвитку індустрії. Якщо раніше існувала думка, що великі компанії домінуватимуть у цій сфері завдяки наявності вільних грошей, які можна інвестувати, то китайський стартап спростував цей міф, досягнувши результату з вельми обмеженим бюджетом.

АІ DeepSeek вплинув на ринок

DeepSeek не тільки набагато дешевше за своїх конкурентів, а й потребує набагато менше енергії, якщо вірити творцям. Це важлива заява, оскільки через поширення ШІ колосально зріс попит центрів обробки даних на електроенергію. Потреби настільки великі, що зруйнували надії технологічного сектору на досягнення власних цілей з декарбонізації, створили навантаження на енергетичні мережі по всьому світу та поставили під загрозу енергетичну безпеку цілих країн.

Як повідомляло агентство Bloomberg у червні, попит ЦОД випередив потреби в енергопостачанні деяких регіонів світу. Ірландія, Саудівська Аравія і Малайзія вже стикаються з серйозним дефіцитом виробництва енергії для живлення своїх уже запланованих центрів. Учені прогнозують, що в США з тієї самої причини витрати на електроенергію зростуть на 70%, якщо уряд не інвестує мільярди доларів у генерувальні та передавальні потужності протягом наступних кількох років.

Водночас високий попит створює перспективи великого заробітку для постачальників енергії. За даними медіа Axios, енергетичні компанії, починаючи від невеликих стартапів реакторів і закінчуючи діючими комунальними службами та газовидобувними компаніями, розглядають ЦОД як критично важливий ринок для США. DeepSeek же своїми заявами про енергоефективність можуть сильно його похитнути, створивши невизначену ситуацію.

"Схоже, DeepSeek демонструє, що навчання високопродуктивних моделей може споживати набагато менше електроенергії, ніж вважалося раніше. Водночас DeepSeek також значно знижує вартість використання виводу ШІ, що може призвести до того, що споживачі використовуватимуть його набагато більше, а це відтак призведе до більшого попиту на електроенергію", — пояснив Джон Ларсен із дослідницької компанії Rhodium Group.

Прогнози щодо зростання попиту на енергію ШІ були в кращому разі неясними, а офіційні прогнози коливалися в широкому діапазоні цифр. Суперечності навколо DeepSeek тільки підкреслюють значну і вже існуючу волатильність сектору, що зароджується, підкреслили в Oilprice.

Раніше Фокус писав, чому ШІ DeepSeek вдалося обійти ChatGPT. Відомо, що в обчислювальні ресурси ШІ-моделі вклали 6 млрд доларів, при цьому чат-ботом можна користуватися безкоштовно, на відміну від американського конкурента від OpenAI.

Водночас DeepSeek запідозрили в крадіжці даних у OpenAI. У Microsoft помітили, як пов'язані зі стартапом особи могли отримати великий обсяг інформації за допомогою інтерфейсу прикладного програмування (API). Ліцензію на нього можна легально купити, щоб вбудовувати моделі OpenAI у свої додатки. Радник Білого дому з питань штучного інтелекту і криптовалют Девід Сакс заявив про реальні докази крадіжки.