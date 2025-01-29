Китай против США: почему ИИ DeepSeek удалось обойти ChatGPT за считанные дни

Все, что нужно знать о чат-боте DeepSeek: происхождение, технологии, влияние на фондовые рынки, проблемы с безопасностью и сравнение с ChatGPT.

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Китайский стартап DeepSeek буквально ворвался в ИИ-пространство, расстроив компании из Кремниевой долины и оспорив предположения о том, чего на самом деле может достичь ИИ. Проект сочетает финансирование на уровне хедж-фондов, амбиции открытого исходного кода и глубоко укоренившуюся миссию превзойти человеческий интеллект. При этом он пытается затмить таких разработчиков, как OpenAI и Meta, составив им конкуренцию. Так кто и что стоит за новым чат-ботом? Ответы искал Фокус.

Кто разработал DeepSeek

Компания DeepSeek была основана в июле 2023 года выпускником Чжэцзянского университета по имени Лян Вэньфэн. Штаб-квартира располагается в Ханчжоу и финансируется хедж-фондом High-Flyer, соучредителем которого является Лян. Стоит отметить, что активы данного фонда составляют около 8 млрд долларов США.

DeepSeek работает на базе процессоров Nvidia A100, несмотря на то, что их экспорт в Китай запрещен. Таковы меры Белого дома, предпринятые против развития китайского технологического сектора. "Эти чипы имеют решающее значение для технологической базы и инновационного потенциала компании", — пишет издание interestingengineering.com.

Китайский предприниматель Лян Вэньфэн Фото: Скриншот

На сегодняшний день известно, что в вычислительные ресурсы ИИ-модели DeepSeek-V3 вложили 6 млн долларов. Это небольшие средства, по сравнению с суммами, которые вкладывают в ИИ-технологии американские компании. Более того, чат-бот DeepSeek можно пользоваться бесплатно, скачав, например, приложение в App Store, в отличие от ChatGPT, некоторые услуги которого являются платными. Аналитики рынка считают, что DeepSeek имеет хороший потенциал, чтобы конкурировать с американскими ИИ-моделями, имея высокую производительность при меньших затратах, "бросая вызов текущим нормам и инициируя переоценку в глобальной индустрии ИИ". Эксперты не голословны, ведь версия бота DeepSeek R1 возглавила рейтинг загрузок по всему миру, в итоге популярность других ботов рекордно снизилась, из-за чего предприниматели вроде Дженсена Хуанга (соучредитель Nvidia), Майкла Делла (Dell), Ларри Эллисона (Oracle) потеряли 20,1 млрд долларов, 22,6 млрд долларов и 13 млрд долларов соответственно. Самим своим существованием DeepSeek доказал, что можно создавать эффективный ИИ без использования дорогих процессоров и огромных сумм денег, пишет bloomberg.com. Кластер, состоящий из 10 тыс. чипов Nvidia A100, управляет всей системой.

Над китайским ИИ-ботом работает целая группа специалистов из High-Flyer, которая сосредоточена на искусственном интеллекте общего назначения (англ. Artificial General Intelligence — AGI, — ред.), о чем заявляла еще в начале 2023 года.

Как появился DeepSeek

Можно сказать, что DeepSeek является "китайским ответом" на ChatGPT от OpenAI, который появился в конце 2022 года. С тех пор война технологий между КНР и США перешла в горячую фазу, и китайские компании всерьез взялись за разработку конкурентоспособных чат-ботов на основе ИИ. Несмотря на усилия таких гигантов, как Baidu, был очевиден заметный разрыв в возможностях ИИ США и Китая. КНР значительно отставала в этой сфере.

Но в 2023 году ситуация изменилась коренным образом. Проект DeepSeek сумел преодолеть технологический разрыв и преуспеть в области AGI, который, как считается, сможет в будущем превзойти человеческий интеллект. Не обошлось и без значительных инвестиций в разработку моделей DeepSeek-V3 и DeepSeek-R1, которые быстро получили признание благодаря производительности, конкурирующей с продуктами от OpenAI и Meta. И все это несмотря на ограниченный доступ компании к новейшим чипам Nvidia.

Чат-бот DeepSeek Фото: Getty Images

В частности, DeepSeek-V3 выделяет скорость вывода информации и экономическая эффективность. Бот достиг значительных успехов в областях, требующих интенсивных вычислительных возможностей, таких как кодирование и решение математических задач. Подробнее об этой ИИ-модели можно прочесть в статье, опубликованной на Arxiv, где было отмечено, что она превосходит другие аналоги с открытым исходным кодом и соответствует возможностям ведущих моделей с закрытым исходным кодом, таких как GPT-4 и Claude-3.5-Sonnet.

Чем DeepSeek отличается от чат-ботов вроде ChatGPT

DeepSeek отличается от других приложений на основе ИИ, таких как ChatGPT, архитектурой и эксплуатационными методами, которые призваны повысить эффективность и сократить расходы. Используя архитектуру "группа экспертов" (англ. Mixture of Experts — MoE, — ред.), китайский бот активирует только определенные части своей сети для каждого конкретного запроса, значительно экономя вычислительную мощность и затраты. Это резко контрастирует с архитектурой ChatGPT, которая обрабатывает задачи по всей своей сети, что приводит к более высокому потреблению ресурсов.

Улучшения технологий и производительности

Конструкция MoE позволяет "ДипСик" выполнять обработку, ориентированную на конкретные задачи, что повышает производительность в специализированных областях, таких как кодирование и решение технических проблем, и ускоряет время отклика.

Напротив, ChatGPT обеспечивает более стабильную производительность в широком спектре задач, но может отставать в скорости из-за комплексного метода обработки данных. Несмотря на это, ChatGPT часто предоставляет более точные и контекстно богатые ответы, обеспечивая глубину, которой DeepSeek может не хватать.

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Настройка и варианты использования

Фреймворк DeepSeek более настраиваемый, разработанный для удовлетворения пользователей, навыки и экспертность которых позволяет им эффективно управлять возможностями ИИ. Это делает модель подходящей для специализированных задач, требующих технической помощи.

С другой стороны, удобные для пользователя параметры настройки ChatGPT привлекают более широкую аудиторию, делая его идеальным для творчества, поиска идей и общего поиска информации.

Стоимость и доступность

Что касается доступности, открытый исходный код DeepSeek делает его полностью бесплатным и легко доступным для модификации и использования, что может быть особенно привлекательным для сообщества разработчиков.

ChatGPT предлагает бесплатную версию, но также имеет платные функции, предоставляя доступ к более продвинутым возможностям API.

Пользовательский опыт и этика

DeepSeek, хотя и мощный, требует от пользователей более высокого уровня технических навыков, что может помешать его популярности. А вот интуитивно понятный интерфейс ChatGPT и более простая модель взаимодействия с пользователем обеспечивают более легкую кривую обучения.

С этической точки зрения DeepSeek вызывает опасения из-за сбора данных, включая хранение IP-адресов и информации об устройствах, что противоречит стандартам GDPR. OpenAI, в свою очередь, делает упор на анонимизацию и шифрование данных, чтобы соответствовать правилам конфиденциальности.

Что означает успех DeepSeek для мировых рынков

Запуск модели R1 DeepSeek буквально потряс мировые фондовые рынки, особенно затронув технологический сектор. Так, индекс Nasdaq Composite резко упал на 3,1%, потеряв более 1 трлн долларов рыночной стоимости.

По данным CNBC, этот спад был обусловлен убытками крупных технологических компаний. Например, Nvidia потеряла более 600 млрд долларов рыночной стоимости и понеся самые большие убытки, когда-либо зафиксированные для компании, за один день. Этот сдвиг привел к тому, что Apple обогнала Nvidia и стала самой дорогой компанией в США, в то время как другие технологические гиганты, вроде Google и Microsoft, также понесли существенные убытки.

Энергетический сектор также пережил заметный спад, вызванный опасениями инвесторов, что более энергоэффективная технология DeepSeek может снизить общий спрос на энергию со стороны технологической отрасли. Стоимость акций компаний GE Vernova и Vistra, производящих чистую энергию, упала на 21% и 28% соответственно.

Nvidia потеряла более 600 млрд долларов рыночной стоимости Фото: Getty Images

Аналитики Уолл-стрит внимательно изучают долгосрочные последствия появления DeepSeek как соперника для американских технологий в области ИИ. Более низкие затраты и сниженные потребности в энергии этого чат-бота поднимают вопросы об устойчивости высоких ставок инвестиций в ИИ-технологии со стороны американских компаний, подчеркивая потенциальный перерасход средств в данном секторе.

Некоторые аналитики предполагают, что реакция рынка может быть слишком резкой, учитывая сохраняющийся высокий спрос на ИИ, который по-прежнему будет требовать значительной инфраструктуры. Кроме того, геополитические проблемы также играют свою роль, поскольку санкционная политика США не смогла остановить развитие китайского искусственного интеллекта.

Стоит ли беспокоиться о конфиденциальности

Несмотря на технологические достижения, DeepSeek вызывает такие же опасения, как и другие китайские платформы вроде TikTok. Все дело в том, что новый ИИ-бот собирает персональные данные пользователей, включая даты рождения, нажатия клавиш, текстовые и аудиосообщения, загруженные файлы и историю чатов. Эта информация хранится на серверах в Китае, пишет interestingengineering.com.

Такая практика вызывает серьезные опасения относительно безопасности и конфиденциальности пользовательских данных, учитывая законы Китая, которые обязывают все организации сотрудничать с национальными разведывательными службами.

Приложение TikTok Фото: Соцсети

Эксперты рынка говорят, что "ДипСик" потенциально может иметь вредоносное ПО или механизм слежения, что может поставить под угрозу безопасность пользователей. Меры безопасности DeepSeek были поставлены под сомнение после сообщения об уязвимости безопасности в декабре 2024 года, когда была найдена уязвимость, позволяющая "захватывать" аккаунт, хотя впоследствии это было исправлено, сообщает clickcontrol.com.

Ситуация обострилась, когда на фоне всплеска загрузок ИИ-бот стал целью "масштабной вредоносной атаки", что указывает на продолжающиеся проблемы безопасности. Этот инцидент подчеркивает риски, связанные с использованием DeepSeek, особенно в отношении защиты персональных данных, обрабатываемых ИИ, пишет theguardian.com.

Пользователи и разработчики должны учитывать эти риски при интеграции и использовании инструментов ИИ, таких как DeepSeek. По мере развития ИИ, обеспечение прозрачности и надежных мер безопасности будет иметь решающее значение для поддержания доверия пользователей и защиты личной информации от неправомерного использования.