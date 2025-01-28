Гениальный "ботан с плохой стрижкой": что известно о создателе китайского DeepSeek

Лян Вэньфэн – математический гений, который основал несколько компаний, прежде, чем создать ИИ, потрясший мир.

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Успех китайской компании DeepSeek вызвал шок в отрасли искусственного интеллекта и привлек внимание всего мира к ее ранее незаметному генеральному директору. По словам его коллег, Лян Вэньфэн не стремился к славе или богатству, но всегда надеялся завоевать уважение в технологическом мире, где доминируют США. Об этом пишет Daily Mail.

Теперь, когда Лян Вэньфэн несет ответственность за одно из крупнейших потрясений в сфере искусственного интеллекта, можно с уверенностью сказать, что он добился именно этого.

Приложение DeepSeek Фото: Getty Images

Вэньфэн, которому, по сообщениям китайских СМИ, недавно исполнилось 40 лет, запустил свое приложение в США в тот же день, что и инаугурация Дональда Трампа.

С тех пор чат-бот DeepSeek стал самым скачиваемым бесплатным приложением в мире. Его стремительный рост популярности привел к падению стоимости конкурирующих компаний, занимающихся разработкой искусственного интеллекта, и вызвал шок на Уолл-стрит и в Кремниевой долине.

Его успех в борьбе с гегемонией США в секторе ИИ принес ему звание национального героя Китая и обеспечил ему аудиенцию у премьер-министра страны Ли Цяна на прошлой неделе.

Лян Вэньфэн, единственный руководитель сферы искусственного интеллекта, присутствовавший на встрече ведущих предпринимателей Китая, поделился своими мыслями об этом секторе с высшими должностными лицами страны, которые заявили, что Пекин "сосредоточится на прорывах в ключевых базовых технологиях и передовых технологиях".

Лян Вэньфэн выступает на встрече под председательством премьер-министра Китая Ли Цяна 20 января 2025 года Фото: Скриншот

"Когда мы впервые встретились с ним, он был очень занудным парнем, ботаном с ужасной прической, который рассказывал о создании кластера из 10 000 чипов для обучения собственных моделей. Мы не воспринимали его всерьез. Он не мог сформулировать свое видение иначе, как сказать: "Я хочу построить это, и это изменит правила игры", — рассказал Financial Times один из его деловых партнеров.

Кто такой Лян Вэньфэн

Лян Вэньфэн, сын двух учителей начальной школы. Он вырос в портовом городе Чжаньцзян, был отличником и страстно любил математику.

Он самостоятельно изучал математику вне занятий, когда учился в средней школе, и его бывший учитель рассказал журналистам, что он всегда старался сбалансировать "работу и отдых, как будто он мог хорошо выучить каждый предмет, не тратя много времени на учебу".

Изучив математику на уровне колледжа еще подростком, Лян продолжил изучать информационные технологии в престижном китайском Чжэцзянском университете.

Колледж расположен в Ханчжоу, технологическом центре, но свою карьеру он начал в сфере финансов.

Всего через несколько лет после окончания университета Лян Вэньфэн основал инвестиционную фирму Jacobi, названную в честь немецкого математика Карла Якоби.

Лян Вэньфэн, основатель DeepSeek Фото: Скриншот

В 2015 году он основал High-Flyer, который впоследствии стал одним из ведущих хедж-фондов Китая и помог ему заработать состояние, используя ИИ и алгоритмы для выявления закономерностей, влияющих на цены акций.

Его команда использовала микрочипы Nvidia, и, как говорят, он взял с собой лучших сотрудников компании, чтобы основать DeepSeek в 2023 году.

Лян нанял много молодых выпускников ведущих школ Китая, заявив в недавнем интервью, что критериями отбора в его фирме были "страсть и любопытство".

По словам бывшего сотрудника, он принимает активное участие в ежедневном управлении компанией и пропагандирует культуру свободного и коллективного сотрудничества.

Лян Вэньфэн работал со своей командой до поздней ночи и даже спал в офисе, поскольку они торопились завершить проекты. Его решение сделать исходный код DeepSeek открытым было ключевым, поскольку он хотел пойти против тенденции крупных технологических компаний.

В последние недели Пекин, наконец, начал обращать внимание на DeepSeek: эксперты утверждают, что, хотя изначально компания не была "избранным" среди китайских стартапов в области ИИ, ее быстрый рост позволит ей получить доступ к ресурсам и стать примером для других.

Теперь, когда планы Ляна относительно DeepSeek начали приносить плоды, китайские государственные СМИ восхваляют работу компании, которая показала, что даже при ограниченной вычислительной мощности компании могут "творить чудеса".

Напомним, журналисты уже протестировали приложение DeepSeek, сравнив его ответы с ответами главного конкурента: ChatGPT. Оказалось, что китайское приложение выдает ответы, которые гораздо ближе к пропаганде Коммунистической партии Китая.