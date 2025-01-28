Геніальний "ботан із поганою стрижкою": що відомо про творця китайського DeepSeek

Лян Веньфен — математичний геній, який заснував кілька компаній, перш ніж створити ШІ, що потряс світ.

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Успіх китайської компанії DeepSeek викликав шок у галузі штучного інтелекту і привернув увагу всього світу до її раніше непомітного генерального директора. За словами його колег, Лян Веньфен не прагнув слави чи багатства, але завжди сподівався завоювати повагу в технологічному світі, де домінують США. Про це пише Daily Mail.

Тепер, коли Лян Веньфен несе відповідальність за одне з найбільших потрясінь у сфері штучного інтелекту, можна з упевненістю сказати, що він домігся саме цього.

Додаток DeepSeek Фото: Getty Images

Веньфен, якому, за повідомленнями китайських ЗМІ, нещодавно виповнилося 40 років, запустив свій застосунок у США того самого дня, що й інавгурація Дональда Трампа.

Відтоді чат-бот DeepSeek став найпопулярнішим безкоштовним додатком у світі. Його стрімке зростання популярності призвело до падіння вартості конкуруючих компаній, що займаються розробкою штучного інтелекту, і спричинило шок на Волл-стріт і в Кремнієвій долині.

Його успіх у боротьбі з гегемонією США в секторі ШІ приніс йому звання національного героя Китаю і забезпечив йому аудієнцію у прем'єр-міністра країни Лі Цяна минулого тижня.

Лян Веньфен, єдиний керівник сфери штучного інтелекту, присутній на зустрічі провідних підприємців Китаю, поділився своїми думками щодо цього сектору з вищими посадовими особами країни, які заявили, що Пекін "зосередиться на проривах у ключових базових технологіях і передових технологіях".

Лян Веньфен виступає на зустрічі під головуванням прем'єр-міністра Китаю Лі Цяна 20 січня 2025 року Фото: Скриншот

"Коли ми вперше зустрілися з ним, він був дуже занудним хлопцем, ботаном із жахливою зачіскою, який розповідав про створення кластера з 10 000 чипів для навчання власних моделей. Ми не сприймали його всерйоз. Він не міг сформулювати своє бачення інакше, як сказати: "Я хочу побудувати це, і це змінить правила гри", — розповів Financial Times один із його ділових партнерів.

Хто такий Лян Веньфен

Лян Веньфен, син двох учителів початкової школи. Він виріс у портовому місті Чжаньцзян, був відмінником і пристрасно любив математику.

Він самостійно вивчав математику поза заняттями, коли навчався в середній школі, і його колишній учитель розповів журналістам, що він завжди намагався збалансувати "роботу і відпочинок, як ніби він міг добре вивчити кожен предмет, не витрачаючи багато часу на навчання".

Вивчивши математику на рівні коледжу ще підлітком, Лян продовжив вивчати інформаційні технології в престижному китайському Чжецзянському університеті.

Коледж розташований у Ханчжоу, технологічному центрі, але свою кар'єру він почав у сфері фінансів.

Лише через кілька років після закінчення університету Лян Веньфен заснував інвестиційну фірму Jacobi, названу на честь німецького математика Карла Якобі.

Лян Веньфен, засновник DeepSeek Фото: Скриншот

У 2015 році він заснував High-Flyer, який згодом став одним із провідних хедж-фондів Китаю і допоміг йому заробити статки, використовуючи ШІ та алгоритми для виявлення закономірностей, що впливають на ціни акцій.

Його команда використовувала мікрочіпи Nvidia, і, як кажуть, він узяв із собою найкращих співробітників компанії, щоб заснувати DeepSeek у 2023 році.

Лян найняв багато молодих випускників провідних шкіл Китаю, заявивши в недавньому інтерв'ю, що критеріями відбору в його фірмі були "пристрасть і цікавість".

За словами колишнього співробітника, він бере активну участь у щоденному управлінні компанією і пропагує культуру вільної та колективної співпраці.

Лян Веньфен працював зі своєю командою до пізньої ночі і навіть спав в офісі, оскільки вони поспішали завершити проєкти. Його рішення зробити вихідний код DeepSeek відкритим було ключовим, оскільки він хотів піти проти тенденції великих технологічних компаній.

Останніми тижнями Пекін нарешті почав звертати увагу на DeepSeek: експерти стверджують, що, хоча від самого початку компанія не була "обраним" серед китайських стартапів у сфері ШІ, її швидке зростання дасть їй змогу отримати доступ до ресурсів і стати прикладом для інших.

Тепер, коли плани Ляна щодо DeepSeek почали приносити плоди, китайські державні ЗМІ вихваляють роботу компанії, яка показала, що навіть за обмеженої обчислювальної потужності компанії можуть "творити дива".

Нагадаємо, журналісти вже протестували додаток DeepSeek, порівнявши його відповіді з відповідями головного конкурента: ChatGPT. Виявилося, що китайський застосунок видає відповіді, які набагато ближчі до пропаганди Комуністичної партії Китаю.